نيكاي يغلق عند أعلى مستوى في 5 أشهر مع التفاؤل بنمو الشركات

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند الإغلاق اليوم الجمعة مع رهان المستثمرين على نمو الشركات في العام المقبل بعدما رفعت أنباء حديثة عن شركات صناعة السيارات المعنويات.

وصعد المؤشر نيكاي 1.8 بالمئة إلى 40821.16 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ 17 يوليو. وسجل المؤشر مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي وارتفع أربعة بالمئة هذا الأسبوع، وهو أقوى أداء أسبوعي منذ سبتمبر.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26 بالمئة إلى 2801.68 نقطة.

وقال كينتارو هاياشي كبير الخبراء في دايوا للأوراق المالية "رحبت السوق بأنباء وردت عن الشركات المحلية في الآونة الأخيرة، مثل محادثات الاندماج بين هوندا ونيسان، مما عزز التوقعات بأن الشركات اليابانية ستواصل تحسين عوائد المستثمرين".

وذكرت شركتا هوندا ونيسان هذا الأسبوع أنهما تخوضان محادثات حول الاندماج بحلول 2026، في نقطة تحول تاريخية في قطاع صناعة السيارات باليابان تعكس التهديد الذي يشكله صناع السيارات الكهربائية الصينيون الآن على عدد من أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم.

وارتفع سهم هوندا 2.07 بالمئة، بينما تراجع سهم نيسان 7.82 بالمئة بعدما صعد 42 بالمئة منذ بداية الشهر.

وزاد سهم تويوتا 1.4 بالمئة ليصبح أكبر مصدر لمكاسب المؤشر توبكس. وارتفع السهم للجلسة الثالثة بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع أن شركة صناعة السيارات سترفع هدفها للعائد على السهم إلى المثلين أي إلى 20 بالمئة بحلول عام 2030 تقريبا.

وأضاف هاياشي أن العرض المفاجئ من شركة نيديك المصنعة للمحركات الكهربائية للاستحواذ على ماكينو لآلات الطحن عزز أيضا التوقعات بتحقيق عوائد أفضل.

وقفز سهم ماكينو 19.35 بالمئة ليغلق عند الحد الأقصى اليومي البالغ 9250 ينا، وهو أقل من السعر الذي عرضته نيديك والبالغ 11 ألف ين. وقفز سهم نيديك 4.14 بالمئة.

وربح سهم فاست ريتيلينج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 2.7 بالمئة مما أعطى المؤشر نيكاي أكبر دفعة.

وزاد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 3.87 بالمئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 82 بالمئة منها وانخفض 15 بالمئة، فيما لم يطرأ تغير يذكر على واحد بالمئة.