صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو

صعدت الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو اليوم الخميس، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت غرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 61ر0 % ليصل إلى 49ر2749 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 61ر0 % ليصل إلى 52ر869 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 صباحا بتوقيت غرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 62ر0 % ليصل إلى 91ر2749 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 62ر0 % ليصل إلى 64ر869 نقطة.

من ناحية أخرى، تراجع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 5ر2 كوبيك ليصل إلى 461ر13 روبل.