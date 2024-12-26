ارتفاع المؤشر الياباني مع صعود أسهم السيارات بفعل انخفاض الين

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني أكثر من واحد بالمئة عند الإغلاق اليوم الخميس بدعم من صعود أسهم تويوتا موتور وشركات أخرى لصناعة السيارات مع انخفاض الين.

صعد المؤشر نيكاي 1.12 بالمئة إلى 39568.06 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 بالمئة ليسجل 2766.78 نقطة.

وربح سهم تويوتا موتور 5.99 بالمئة ليصعد في ثاني جلسة على التوالي بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن شركة صناعة السيارات ستضاعف سترفع هدفها للعائد على الأسهم إلى مثليه أي إلى 20 بالمئة بحلول عام 2030 تقريبا.

وارتفع مؤشر قطاع السيارات 4.58 بالمئة ليصبح الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

وزاد سهم هوندا موتور 3.84 بالمئة. وقفز سهم نيسان موتور 6.58 بالمئة.

وانخفض الين أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، وسجل في أحدث التعاملات 157.37 مقابل الدولار.

وتمسك محافظ بنك اليابان كازو أويدا في خطابه أمس الأربعاء بموقفه حيال تيسير السياسة النقدية، الأمر الذي حال دون عكس الين لمساره.

وربحت أسهم الشركات المشغلة للمتاجر متعددة الأقسام، إذ قفز سهم شركة جيه.فرونت ريتيلينج 8.27 بالمئة ليصبح أكبر رابح على المؤشر نيكاي.

وزاد سهم شركة إيستان ميتسوكوشي القابضة 7.6 بالمئة.