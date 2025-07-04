"نيكاي" ينهي سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع

ارتفع المؤشر نيكاي بشكل طفيف عند الإغلاق اليوم الجمعة مع اقتفاء أثر الأداء القوي لأسهم الشركات المرتبطة بالرقائق في وول ستريت الليلة الماضية، لكنه أنهى سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع بسبب توخي المستثمرين الحذر قبل الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لإبرام اتفاقيات تجارية.

وصعد نيكاي 0.06 بالمئة إلى 39810.88 نقطة بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم عند 40012.66 نقطة.

وتذبذب المؤشر بين الخسائر والمكاسب المتواضعة خلال الجلسة. وتراجع نيكاي 0.85 بالمئة منذ بداية الأسبوع لينهي بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.

واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 2827.95 نقطة.

وارتفعت وول ستريت إلى أعلى مستوى لها عند الإغلاق أمس الخميس مع صعود تقييم شركة إنفيديا لصناعة الرقائق ليقترب من أربعة تريليونات دولار، كما شعر المستثمرون بارتياح بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء قويا على نحو غير متوقع وتجاهلوا احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.