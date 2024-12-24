نيكاي الياباني ينخفض وقفزة في سهم شركة هوندا

انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء متخليا عن بعض المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة، وسط معاملات ضعيفة خلال أسبوع تداول قصير بسبب العطلات.

وقفز سهم شركة هوندا أكثر من 12 بالمئة بعد الإعلان عن إعادة شراء لأسهمها في أعقاب إغلاق السوق أمس الاثنين. وجاء ذلك بعدما كشفت الشركة عن محادثات للاندماج مع نيسان، وهو نبأ أوردته رويترز ووسائل إعلام أخرى قبل الإعلان.

وتراجع المؤشر نيكي 0.32 بالمئة ليغلق عند 39036.85 بعد ارتفاعه 1.2 بالمئة أمس الاثنين، وهو أول صعود له منذ 12 ديسمبر كانون الأول.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مستقرا تقريبا.

وكان سهم شركة هوندا الأفضل أداء على نيكاي وصعد 12.22 بالمئة. وشهدت أسهم شركة نيسان تداولات متقلبة وتراجعت بما يصل إلى 7.33 بالمئة في التعاملات المبكرة قبل أن تنتعش بقوة لتنهي اليوم بارتفاع ستة بالمئة.

وقالت شركة ميتسوبيشي موتورز، شريكة نيسان، إنها تدرس أيضا الانضمام إلى التحالف. وارتفعت أسهمها 7.19 بالمئة.

وبوجه عام كان أداء الأسهم اليابانية متباينا إذ ارتفع 102 من مكونات المؤشر نيكي، البالغ عددها 225، مقابل انخفاض 122 واستقرار واحد.

وقال ماكي ساوادا خبير الأسهم لدى شركة نومورا للأوراق المالية "لن يكون هناك اتجاه واضح للتداول بسبب عدم وجود محركات للسوق".

وتابع "المتعاملون في السوق على علم بعطلة عيد الميلاد".