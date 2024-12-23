المؤشر نيكاي الياباني يرتفع بدعم من أداء وول ستريت

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين مدعوما بالمكاسب التي سجلتها وول ستريت يوم الجمعة.

وزاد نيكاي 1.19 بالمئة ليغلق عند 39161.34 نقطة. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.92 بالمئة.

وتلقى نيكاي دعما من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، بعدما قفز سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 4.54 بالمئة وطوكيو إلكترون لتصنيع الرقائق 1.31 بالمئة ومجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 2.01 بالمئة.

وكان سهم ميتسوبيشي موتورز الأفضل أداء على نيكاي وصعد 5.25 بالمئة وسط تقارير من رويترز ووسائل إعلام أخرى بأن نيسان، شريكتها في تحالف، تدرس الاندماج مع هوندا. ومن المقرر أن تعقد الشركات الثلاث مؤتمرا صحفيا في الساعة 08.00 بتوقيت غرينتش.

وزاد المؤشر الفرعي للسيارات 2.11 بالمئة ليصبح واحدا من أفضل مؤشرات القطاعات أداء في بورصة طوكيو وعددها 33 مؤشرا فرعيا.

وارتفعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت يوم الجمعة بواحد في المئة بعد بيانات للتضخم في الولايات المتحدة دفعت المتداولين إلى رفع رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) العام المقبل.

كما تلقت المعنويات دعما من إقرار الكونغرس الأمريكي يوم السبت تشريعا للإنفاق مكن الحكومة من تجنب الإغلاق قبل موسم العطلات الذي عادة ما يشهد حركة سفر كثيفة.

وزاد نيكاي 2.5 بالمئة منذ بداية ديسمبر وحتى الآن ويتجه لارتفاع بواقع 17 بالمئة هذا العام. وسيكون آخر يوم تداول في العام في اليابان هو 30 ديسمبر.

وقال ماسايوكي كيتشيكاوا كبير الخبراء الاستراتيجيين في الاقتصاد الكلي لدى سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول إن الظروف تدعم ارتفاع نيكاي إلى 40500 نقطة بنهاية مارس وإنهاء عام 2025 عند 45400 نقطة.

وأضاف كيتشيكاوا "نتصور أن إدارة (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب ستكون داعمة للأسواق نسبيا".