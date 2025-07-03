التفاؤل بالمحادثات التجارية يدعم أداء الأسهم العالمية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس مدعومة بتراجع حدة التوتر بين بكين وواشنطن وتجدد التفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاقات عالمية في أعقاب اتفاق الولايات المتحدة وفيتنام قبل الموعد النهائي للرسوم الجمركية في التاسع من يوليو.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة. وارتفعت المؤشرات المحلية الرئيسية الأخرى أيضاً.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه أبرم اتفاقاً تجارياً مع فيتنام، ستفرض الولايات المتحدة بموجبه رسوماً جمركية بنسبة 20 بالمئة على عدد من الصادرات الفيتنامية. وهذه النسبة أقل مما جرى الحديث عنه من قبل.

وانتعشت معنويات السوق أيضاً بعد أن رفعت الولايات المتحدة القيود المفروضة على صادرات مطوري برامج تصميم الرقائق ومنتجي الإيثان إلى الصين.

وارتفع سهم شركة سيمنس 1.5 بالمئة بعد أن قالت الشركة الألمانية إنها تعيد إمكانية الوصول إلى برمجياتها وتقنياتها للعملاء الصينيين.

وصعدت أسهم الشركات العقارية الأوروبية 0.6 بالمئة، بينما ارتفع قطاع الطاقة 0.5 بالمئة.

ويركز المتعاملون على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق الذي ينتظر موافقة نهائية محتملة من مجلس النواب.

اليابان

حقق المؤشر نيكاي الياباني مكاسب طفيفة رغم الضبابية التي تحيط بإمكانية إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وظلت الأسهم اليابانية متراجعة معظم الجلسة قبل أن ترتفع عند الإغلاق. وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.1 بالمئة وأنهى خسائر استمرت ليومين. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1 بالمئة.

ولم تسفر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة عن التوصل لاتفاق حتى الآن. وهدد الرئيس دونالد ترامب في الآونة الأخيرة برسوم جمركية أعلى على اليابان اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا أمس الأربعاء إنه يتمسك بحماية المصالح الوطنية لليابان، في وقت أفادت فيه تقارير أن كبير المفاوضين التجاريين ريوسي أكازاوا يجري استعدادات لزيارته الثامنة إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت فوميكا شيميزو المحللة لدى نومورا: «إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج، فستكون ضربة كبيرة للاقتصاد الياباني».

وهبط المؤشر نيكاي بعد ارتفاعه بأكثر من 4.5 بالمئة الأسبوع الماضي بدعم من مكاسب الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال تاكاماسا إيكيدا مدير المحافظ لدى جي.سي.آي لإدارة الأصول إن المستثمرين يتوخون الحذر قبل صدور بيانات رئيسية للوظائف في الولايات المتحدة اليوم الخميس وقبل الإغلاق المقرر للسوق غداً الجمعة بمناسبة عطلة يوم الاستقلال الأمريكي.

وصعد 130 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكاي فيما تراجع 92 سهماً.

وارتفع سهم جيه.إف.إي هولدنجز 5.4 بالمئة ليقود تقدم شركات صناعة الحديد والصلب التي كانت أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية للقطاعات وعددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وقفز سهم رينيساس صاحب الثقل في قطاع الرقائق الإلكترونية 4.8 بالمئة وارتفع سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات إنتاج أشباه الموصلات 1.8 بالمئة.

وكان سهم إن.إتش فودز من أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي بانخفاضه 4.8 بالمئة، تلاه سهم كونامي جروب الذي خسر 4.3 بالمئة.