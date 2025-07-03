المؤشر نيكاي الياباني يصعد رغم الضبابية التجارية

حقق المؤشر نيكاي الياباني مكاسب طفيفة اليوم الخميس رغم الضبابية التي تحيط بإمكانية إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وظلت الأسهم اليابانية متراجعة معظم الجلسة قبل أن ترتفع عند الإغلاق. وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.1 بالمئة وأنهى خسائر استمرت ليومين. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة.

ولم تسفر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة عن التوصل لاتفاق حتى الآن. وهدد الرئيس دونالد ترامب في الآونة الأخيرة برسوم جمركية أعلى على اليابان اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا أمس الأربعاء إنه يتمسك بحماية المصالح الوطنية لليابان، في وقت أفادت فيه تقارير بأن كبير المفاوضين التجاريين ريوسي أكازاوا يجري استعدادات لزيارته الثامنة إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت فوميكا شيميزو المحللة لدى نومورا "إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج، فستكون ضربة كبيرة للاقتصاد الياباني".

وهبط المؤشر نيكاي بعد ارتفاعه بأكثر من 4.5 بالمئة الأسبوع الماضي بدعم من مكاسب الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال تاكاماسا إيكيدا مدير المحافظ لدى جي.سي.آي لإدارة الأصول إن المستثمرين يتوخون الحذر قبل صدور بيانات رئيسية للوظائف في الولايات المتحدة اليوم الخميس وقبل الإغلاق المقرر للسوق غدا الجمعة بمناسبة عطلة يوم الاستقلال الأمريكي.

وصعد 130 سهما مدرجا على المؤشر نيكاي فيما تراجع 92 سهما.

وارتفع سهم جيه.إف.إي هولدنجز 5.4 بالمئة ليقود تقدم شركات صناعة الحديد والصلب التي كانت أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية للقطاعات وعددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وقفز سهم رينيساس صاحب الثقل في قطاع الرقائق الإلكترونية 4.8 بالمئة وارتفع سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات إنتاج أشباه الموصلات 1.8 بالمئة.

وكان سهم إن.إتش فودز من أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي بانخفاضه 4.8 بالمئة، تلاه سهم كونامي جروب الذي خسر 4.3 بالمئة.