أسهم أوروبا تصعد بدعم من التفاؤل إزاء المحادثات التجارية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مدعومة بتراجع حدة التوتر بين بكين وواشنطن وتجدد التفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاقات عالمية في أعقاب اتفاق الولايات المتحدة وفيتنام قبل الموعد النهائي للرسوم الجمركية في التاسع من يوليو .

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة إلى 543.26 نقطة بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش. وارتفعت المؤشرات المحلية الرئيسية الأخرى أيضا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إنه أبرم اتفاقا تجاريا مع فيتنام، ستفرض الولايات المتحدة بموجبه رسوما جمركية بنسبة 20 بالمئة على عدد من الصادرات الفيتنامية. وهذه النسبة أقل مما جرى الحديث عنه من قبل.

وانتعشت معنويات السوق أيضا بعد أن رفعت الولايات المتحدة القيود المفروضة على صادرات مطوري برامج تصميم الرقائق ومنتجي الإيثان إلى الصين.

وارتفع سهم شركة سيمنس 1.5 بالمئة بعد أن قالت الشركة الألمانية إنها تعيد إمكانية الوصول إلى برمجياتها وتقنياتها للعملاء الصينيين.

وصعدت أسهم الشركات العقارية الأوروبية 0.6 بالمئة، بينما ارتفع قطاع الطاقة 0.5 بالمئة.

وتترقب الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

ويركز المتعاملون على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق الذي ينتظر موافقة نهائية محتملة من مجلس النواب.