الشركات الأمريكية تواصل سيطرتها على بورصات الأسهم العالمية





أظهرت دراسة لشركة الاستشارات إرنست يونج (إي.واي) نشرت اليوم الخميس وجود ثلاث شركات ألمانية فقط بين أكبر 100 شركة مدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية على مستوى العالم.

وفي حين تسيطر الشركات الأمريكية على القائمة، توجد 3 شركات ألمانية فقط فيها وهي إس.إيه.بي للبرمجيات وسيمنس للصناعة ودويتشه تيليكوم للاتصالات.

وفيما يتعلق بالتداولات، تشهد الأسهم الألمانية اتجاها صعوديا، في حين تعاني الأسواق الأمريكية من التذبذب بسبب السياسات التجارية غير المتوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب الدراسة.

وعندما يتعلق الأمر بالأسهم العالمية، تتمتع الشركات الأمريكية بوضع فريد.

واستفادت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية إنفيديا من ازدهار تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأصبحت أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بقيمة بلغت حوالي 85ر3 تريليون دولار بحلول 30 يونيو، متفوقة على شركة آبل المصنعة للهواتف الذكية آيفون التي تحتل المركز الثالث حاليا بعد مايكروسوفت للبرمجيات التي تحتل المركز الثاني.

وتمتلك الولايات المتحدة 60 شركة من أكبر 100 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية. كما تمتلك 9 من أكبر 10 شركات، ومنها ألفابيت المالكة لشركة جوجل وميتا المالكة لفيسبوك وأمازون. والشركة الوحيدة غير الأمريكية في قائمة العشرة الكبرى هي أرامكو السعودية للنفط التي تحتل المركز السابع.

في الوقت نفسه أظهرت الدراسة أن الشركات الست الأكبر في القائمة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بحسب هنريك أهليرز رئيس مجلس إدارة إرنست يونج.

وأضاف أهليرز أنه على الرغم من تراجع حماس سوق الأسهم مؤخرًا: "سيستمر الذكاء الاصطناعي في اكتساب أهمية متزايدة في العديد من القطاعات خلال السنوات القادمة".