نيكاي يتأرجح وسط ضبابية الاتفاق التجاري بين اليابان وأمريكا

تأرجح المؤشر نيكاي الياباني بين المكاسب والخسائر اليوم الخميس إذ توخى المستثمرون الحذر وسط حالة عدم اليقين بشأن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة والتهديد بفرض رسوم جمركية باهظة.

وانخفض نيكاي 0.1 بالمئة حتى فترة الاستراحة الصباحية بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة.

لم تنجح المفاوضات التجارية المطولة بين اليابان والولايات المتحدة في إبرام اتفاق بعد، وهدد الرئيس دونالد ترامب في الآونة الأخيرة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على اليابان.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا أمس الأربعاء إنه عازم على حماية المصالح الوطنية لليابان، في حين أفادت تقارير أن كبير المفاوضين التجاريين ريوسي أكازاوا سيرتب لزيارته الثامنة إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت فوميكا شيميزو المحللة لدى نومورا "إذا لم تخرج المفاوضات بنتائج، فستكون ضربة كبيرة للاقتصاد الياباني".

وصعد 112 سهما على المؤشر نيكاي مقابل نزول 110 أسهم.

وكان أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر سهم شركة ريون كيكاكو بتراجعه ستة بالمئة يليه سهم إن.إتش فودز وهبط 4.9 بالمئة.

وقفز سهم جيه.إف.إي هولدنجز 4.9 بالمئة ليقود التقدم بين شركات صناعة الحديد والصلب، والتي كانت أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية للصناعة في بورصة طوكيو البالغ عددها 33.