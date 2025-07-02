نيكاي الياباني يتراجع وسط استمرار تعثر مفاوضات الرسوم الجمركية

رويترز تراجعت الأسهم اليابانية بشكل طفيف اليوم الأربعاء متأثرة بعمليات بيع لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة وحالة الضبابية التي تحيط بالرسوم الجمركية، في حين قدمت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بعض الدعم للأسواق.

وفي تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء، أبقى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول على توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في اجتماع المجلس القادم يومي 29 و30 يوليو .

وفي الداخل، يترقب المستثمرون اليابانيون انتخابات الغرفة العليا من البرلمان والمقررة في 20 يوليو تموز وفرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة والذي أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أنه قد لا يتم التوصل إليه قبل الموعد النهائي الذي حدده في التاسع من يوليو تموز لفرض رسوم جمركية أعلى.

وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر نيكاي 223.85 نقطة بما يعادل 0.6 بالمئة ليغلق عند 39762.48 نقطة. ورغم انخفاضه بأكثر من ثلاثة بالمئة خلال الأسبوع الجاري إلا أنه ارتفع بنحو 11 بالمئة منذ الثاني من أبريل حينما أعلن ترامب عن رسومه الجمركية المضادة.

وقال كينجي آبي كبير المحللين الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية إن قوة نيكي ترجع إلى توقعات خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة وارتفاع أسهم أشباه الموصلات عالميا خلال الشهر الماضي.

وأضاف "توقع جزء من المتعاملين في السوق الأخبار التي تفيد بأن المفاوضات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة لا تسير على ما يرام لأنها استغرقت وقتا طويلا... لذلك، فإن احتمال عدم توصل طوكيو وواشنطن إلى اتفاق ليس مفاجئا".

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة.

وكان سهم دايكن إندستريز المحدودة أكبر الرابحين بالنسبة المئوية إذ قفز 4.6 بالمئة.

وكان أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية سهم مجموعة كونامي مطورة ألعاب الفيديو الذي هوى 6.86 بالمئة يليه سهم بانداي نامكو القابضة الذي تراجع 5.14 بالمئة وكاواساكي للصناعات الثقيلة بانخفاض خمسة بالمئة.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية - تحرير مروة غريب)