ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المحلية بنهاية التعاملات اليوم، إلى 3.591 تريليونات درهم، بفارق 77 مليار درهم إضافية عن رصيد القيمة السوقية البالغ 3.514 تريليونات درهم، بنهاية جلسة الجمعة قبل الماضية.



وكانت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي قد ارتفعت 36 مليار درهم على مدار الأسبوع لـ 1.087 تريليون درهم، مقارنة بإجمالي 1.051 تريليون درهم بنهاية إغلاق الأسبوع قبل الماضي.

وتصدر صعد مؤشر سوق دبي البورصات العربية، لينمو على أساس أسبوعي بنسبة 5.6 %، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والأنشطة الاستثمارية.



واختص السوق بحصة 31 % من رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نهاية جلسة الجمعة، فيما بلغت حصة سوق أبوظبي حوالي 2.504 تريليون درهم لأسهمه المدرجة.



وسجل سوق دبي سيولة إجمالية لامست 7.9 مليارات درهم، عبر تنفيذ قرابة 131.8 ألف صفقة على مدار الأسبوع.



وتصدر سهم بنك دبي الإسلامي ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات، بنمو 27.5 %، بعد إعلان صفقة استحواذه على مصرف الإمارات الإسلامي، وارتفع سهم وطنية إنترناشيونال بنحو 19.7 %، وسهم سوق دبي المالي 15.6 %، أملاك 13.9 %، ثم سهم تبريد 12.2 %.



مقابل ذلك، حقق مؤشر سوق أبوظبي العام نمواً بنسبة 1.7 %، فيما بلغت حركة التداولات على الأسهم حوالي 150.3 ألف صفقة على مدار الأسبوع، وحقق السوق ارتفاعاً في قيمته السوقية بحوالي 41 مليار درهم بإغلاق الأسبوع، مقابل رصيد القيمة السوقية للأسهم الأسبوع السابق قبل الماضي.



وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم حياة للتأمين 62.3 %، والبحيرة للتأمين 14.9 %، ودار التأمين 14.7 %، وأبوظبي الوطنية للتأمين 9.3 %، وأبوظبي للتكافل 8.3 %.

في المقابل، تراجعت أسهم العربي المتحد 8.9 %، دار التمويل 4.9 %، بنك الاستثمار 4.7 %، انفيتكوس 4.2 %، ثم جي إف إتش بنسبة 4.1 %.



وكانت أسواق الإمارات قد أغلقت مؤشراتها على اللون الأخضر في آخر جلسات الأسبوع اليوم، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي خلال جلسة نهاية الأسبوع 1.4 %، إلى 6575 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي 0.34 %، عند 9935 نقطة.