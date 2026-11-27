ارتفع المؤشر نيكاي الياباني ​اليوم الجمعة، مواصلا مكاسبه خلال الأسبوع مع ‌إقبال المستثمرين ​على شراء أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي تعرضت لخسائر في الآونة الأخيرة، وشراء أسهم الشركات التي تركز على السوق المحلية وسط تقلبات.

وصعد نيكاي 0.83 بالمئة إلى 57976.69 نقطة خلال تعاملات ⁠الصباح في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.7 بالمئة. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.21 بالمئة إلى 3795.68.

وكانت مؤشرات التداول محدودة إذ كانت الأسواق الأمريكية ‌مغلقة خلال الليل بمناسبة عطلة عيد الشكر. وصعد نيكاي في الأيام الماضية بعد تراجعه 7.7 بالمئة الأسبوع ‌الماضي عندما تزايدت المخاوف بشأن تكلفة البنية التحتية ‌للذكاء الاصطناعي والقيود المحتملة على مبيعات الرقائق العالمية.

وقال ‌يوشيتاكا أرايا المحلل ‌لدى مونكس للأوراق المالية في مذكرة "من المستبعد أن تشهد اليابان تحركات ​كبيرة اليوم مع ‌إغلاق السوق الأمريكية".

محليا، ​زاد معدل التضخم الأساسي ⁠السنوي في طوكيو خلال نوفمبر بأسرع وتيرة في 16 شهرا، مما يعزز التوقعات برفع بنك اليابان ​المركزي ⁠سعر الفائدة ⁠الشهر المقبل.

وارتفعت أسهم شركة توباكو اليابان 4.27 بالمئة عقب تقرير أفاد بأنها تدرس الدخول في شراكة للاستحواذ ⁠على شركة إمبريال براندز البريطانية لصناعة السجائر.

وطغى على السوق الاتجاه الإيجابي بصعود أسهم 179 شركة من أصل 225 على نيكي، بينما انخفضت أسهم 43 شركة.

وكان الأعلى من حيث النسبة المئوية سهم ‌سوسيونكست بقفزة 7.75 بالمئة يليه سهم فوروكاوا إلكتريك بنسبة 7.65 بالمئة ​ثم سهم كيوكسيا هولدنجز بسبعة بالمئة.

أما أكبر الخاسرين فكان سهم شركة ريكروت هولدنجز بهبوطه 3.97 بالمئة، يليه سهم مجموعة دنتسو بخسارة 2.75 بالمئة ثم ​سهم كابكوم بنزوله 2.26 ‌بالمئة.