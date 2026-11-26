

حلّق مؤشر سوق دبي المالي، الخميس، بأعلى مستوى في 9 أشهر، مرتفعاً للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة 1.51 %، مسجلاً 6484.02 نقطة، رابحاً نحو 9.7 مليارات درهم، ليتصدر بذلك مكاسب الأسواق العربية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاع البنوك، لا سيما سهم «دبي الإسلامي».

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.063 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء، وصولاً إلى 1.073 تريليون درهم.

وقاد سهم «دبي الإسلامي» ارتفاعات 30 سهماً في سوق دبي، صاعداً 9.75 % ليغلق عند 9.79 دراهم، مستحوذاً على سيولة بـ653.7 مليون درهم، ليأتي في المرتبة الثانية بعد «إعمار العقارية».

وجاءت القفزة لـ«دبي الإسلامي» عقب إعلانه وبنك الإمارات دبي الوطني توقيع اتفاقية شراء أسهم تتيح لبنك دبي الإسلامي الاستحواذ على كامل أسهم مصرف الإمارات الإسلامي، ليصبح بنك الإمارات دبي الوطني مساهماً استراتيجياً في بنك دبي الإسلامي.

وصعدت أسهم وطنية 14.93 % بالحد الأقصى، والصناعات الوطنية 4.7 %، وأليك القابضة 4.5 %، وسوق دبي المالي 4.46 %، فيما انخفضت أسهم الإمارات للاستثمار 5 %، يونيكاي 4.87 %، وأجيليتي للمخازن 4.7 %، وأملاك للتمويل 2.16 %، والوطنية القابضة 1.78 %.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 460.3 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.06 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 601.4 مليون درهم.



سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9891.73 نقطة، منخفضا 0.28 %.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 147.5 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 117.3 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 112.5 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم حياة للتأمين 12.6 %، وفيرتيغلوب 4.9 %، وإيه دي إن إتش 2.29 %، وأدنوك للغاز 2.22 %، بيورهيلث 2.14 %، وفي المقابل، تراجعت أسهم دار التمويل 4.95 %، والعربي المتحد 4.8 %، ورابكو للاستثمار 4.7 %، وإي سفن- أذونات 4.5 %، وسبيس 42 3.4 %.



صفقات

وشهدت أسواق المال المحلية تنفيذ 6 صفقات كبيرة على أسهم كل من البنك العربي المتحد، وشركة اتحاد إنيرجي القابضة وسيراميك رأس الخيمة بقيمة إجمالية 294.8 مليون درهم.



الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات تراجعاً في الأداء، إذ انخفضت بورصات الكويت 0.16 %، وقطر 0.04 %، والبحرين 0.03 %، فيما ارتفع «تاسي» السعودي 0.10 %، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر بنسبة 0.45 %.

وأعلنت بورصة مسقط للأوراق المالية عطلة رسمية بمناسبة اليوم الوطني المجيد، مشيرة إلى أن تعطيل أعمالها سيكون لمدة يومين بدأ الأربعاء وينتهي الخميس 26 نوفمبر الجاري.



السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.10 % ليغلق عند 9924 نقطة، بتداولات نحو 2.4 مليار ريال.

وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.5 % عند 26.38 ريالاً، وصعد سهم معادن بنسبة 0.5 %، وسهم سابك بنسبة 1.2 %، كما ارتفعت أسهم أنابيب والتأمين العربية وأرماح وعزم وتسهيل بنسب تراوحت بين 3 و5 %.

وصعد سهم الخليجية العامة بنسبة 10 %، فيما ارتفع سهما أسيج وسلامة بنسبة 7 % و5 %، على التوالي.

في المقابل، تراجعت أسهم مكة وأسترا الصناعية وطيبة والمطاحن الأولى والأسماك ومجموعة صافولا والمراعي والكثيري بنسب تراوحت بين 2 و4 %.



مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس، فيما خسر رأس المال السوقي 11.197 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.960 تريليونات جنيه.

وفقد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.45 % ليغلق عند مستوى 50311 نقطة، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.24 % ليغلق عند مستوى 62360 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.47 % ليغلق عند مستوى 23489 نقطة.

واستقر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.32 % ليغلق عند مستوى 16886 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.08 % ليغلق عند مستوى 22679 نقطة.



الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.46 % عند 3977 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 6.7 ملايين دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.85 بالمئة، والقطاع المالي بنسبة 0.40 %، وقطاع الخدمات بنسبة 0.23 %.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و33 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.