





واصل سوق دبي المالي سلسلة مكاسبه، صاعداً للجلسة الرابعة على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.44%، مسجلاً 6387.77 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 1.5 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاع العقارات، ولا سيما سهمي «إعمار».

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.061 تريليون درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 1.063 تريليون درهم.

وقاد سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» ارتفاعات 24 سهماً في سوق دبي، بارتفاع 2.7 و0.14% على التوالي، ليستحوذ السهمان على النصيب الأكبر من السيولة بـ770.2 مليون درهم، تعادل أكثر من 60% من سيولة السوق الإجمالية.

وارتفعت أسهم أملاك للتمويل 5.7%، والرمز 4.1%، ووطنية 2.44%، وسالك 2.38%، في حين انخفضت أسهم سكون تكافل 4.76%، وأجيلتي للمخازن 4.75%، والإمارات ريم للاستثمار 3.6%، وجي إف أتش 2.5%، وسلامة 1.5%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم «اتحاد إنيرجي» بقيمة 43 مليون درهم على نحو 15.2 مليون سهم، بسعر تنفيذ 2.83 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 90.9 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 817.13 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 726.2 مليون درهم.



سوق أبوظبي

كذلك، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.48% إلى 9919.59 نقطة، ليتصدر ارتفاعات الأسواق العربية للجلسة الثانية على التوالي.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 208.9 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 151.9 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 128.96 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم حياة للتأمين 14.4% بالحد الأقصى، وتكافل 13.9%، وأوراسكوم 4.45%، والعربي المتحد 4.3%، والشارقة الإسلامي 3.36%، في المقابل، تراجعت أسهم التجاري الدولي 5%، وبنك الفجيرة الوطني 4.6%، وإي سفن- أذونات 4.3%، وأريد 3.7%، ورابكو للاستثمار 3.6%.



الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.63%، والقطري 0.22%، والبحريني 0.18%، في حين ارتفعت بورصتا الكويت 0.15%، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر بـ0.68%.

وأعلنت بورصة مسقط للأوراق المالية عطلة رسمية بمناسبة اليوم الوطني المجيد، مشيرة إلى أن تعطيل أعمالها سيكون لمدة يومين بدأ الأربعاء وينتهي الخميس 26 نوفمبر الجاري.



السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.63% ليغلق عند 9914 نقطة، بتداولات 2.5 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.2%، وهبط سهم الأهلي السعودي بنسبة 0.9%، وتراجع سهم معادن بنسبة 1.2%.

وانخفضت أسهم الوطنية للتعليم ومجموعة صافولا وذيب ودراية والمنجم وبوان وأنعام القابضة بنسب تراوحت بين 2 و4%.

في المقابل، صعد سهم تسهيل بنسبة 10% عند 21.01 ريالاً، كما قفز سهم رؤوم بنسبة 10%.



مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، فيما خسر رأس المال السوقي 39.243 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.971 تريليونات جنيه.

وخسر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.68% ليغلق عند مستوى 50538 نقطة، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.75% ليغلق عند مستوى 62511 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.68% ليغلق عند مستوى 23596 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.32% ليغلق عند مستوى 16886 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.23% ليغلق عند مستوى 22660 نقطة.



الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.19% إلى 3996 نقطة، وسط سيولة 9.6 ملايين دينار، وفي القطاع المالي بنسبة 0.34 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.08 بالمئة، فيما انخفض في قطاع الخدمات بنسبة 0.13 بالمئة، وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.