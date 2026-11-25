



عززت الأسهم المحلية مكاسبها حتى منتصف تعاملات، الأربعاء، مدفوعة بربحية عدد من الأسهم القيادية، وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.12 % إلى مستوى 6367 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.31 %.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم «اتحاد إنيرجي» بقيمة 43 مليون درهم على نحو 15.2 مليون سهم، بسعر تنفيذ 2.83 درهم.

وقفز سهم الإسمنت الوطنية 14.55 %، وصعدت أسهم إعمار العقارية 0.79 %، ودبي الإسلامي 0.34 %، وسالك 1.47 %، وأرامكس 1.7 %.

وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم أدنوك للغاز 1.74 %، وأبوظبي التجاري 1.73 %، وأبوظبي الإسلامي 1.7 %، والدار العقارية 0.34%.