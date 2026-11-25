انخفض ​المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء مع ‌تراجع ​أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية التي سجلت خسائر خلال الليل، وتصدرت شركتا أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطتان بقطاع الرقائق الإلكترونية قائمة الأسهم ⁠المتراجعة.

وهبط المؤشر نيكاي 2.55 بالمئة إلى 57152.05 نقطة بحلول الساعة 0018 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقا 0.54 بالمئة إلى 3744.68 نقطة.

وتراجعت وول ستريت خلال الليل، ‌إذ تخلت أسهم شركات التكنولوجيا عن ‌بعض المكاسب التي حققتها يوم ‌الاثنين، والتي ‌جاءت على خلفية العودة المفاجئة لجنسن هوانغ إلى منصب ​الرئيس التنفيذي ‌لشركة إنفيديا.

وأدى ​حذر المستثمرين إزاء المكاسب ⁠الإضافية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتضخم في الولايات المتحدة إلى عمليات جني أرباح ​وتحول نحو ⁠الأسهم ⁠المستقرة وأسهم الاقتصاد التقليدي. ولم تشهد عوائد السندات تغيرا يذكر.

وفي اليابان، هوت ⁠أسهم شركة أدفانتست المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق 12.43 بالمئة وأسهم طوكيو إلكترون المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق 10.86 بالمئة.

وانخفض سهم مجموعة ‌سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا 9.67 بالمئة، ​بينما تراجع سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 12.87 بالمئة. وارتفع سهم تويوتا موتور 2.27 بالمئة، وسهم هوندا ​موتور 1.41 بالمئة.