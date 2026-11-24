



واصل مؤشر سوق دبي المالي صعوده، محلقاً عند مستويات فبراير الماضي، للجلسة الثانية على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.84 %، مسجلاً 6359.71 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 5.8 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.056 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 1.062 تريليون درهم بنهاية جلسة الثلاثاء.

وقاد سهما «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» ارتفاعات 28 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ378.4 مليون درهم، وذلك بعد إعلان الشركة أن عرضها الاختياري المقدم للاستحواذ النقدي على ما يصل إلي 100 % من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة «إعمار للتطوير» قد استوفى الشروط الجوهرية، مشيرة إلى أن العرض متاح للقبول حتى يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2026.

وصعدت أسهم الإمارات ريم للاستثمار 3.75 %، وتبريد 2.97 %، ودبي الإسلامي 2.57 %، وإمباور 2.53 %، وإعمار العقارية 2.43 %، فيما انخفضت أسهم دبي للمرطبات 3.99 %، وأرامكس 3.05 %، وبنك الإمارات للاستثمار 2.83 %، وديار للتطوير 2.38 %، وبنك السلام- البحرين 1.94 %.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 110.2 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 579.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 469.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.02 % عند مستوى 9871.87 نقطة، متصدراً مكاسب الأسواق العربية.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 179.2 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول»، جاذباً 166.9 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 161.54 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم حياة للتأمين 14.96 % بالحد الأقصى، ودار التأمين 10.83 %، وأبوظبي الوطنية للتأمين 9.8 %، وأبوظبي التجاري 5.12 %، وأبوظبي الإسلامي 4.06 %، في المقابل، تراجعت أسهم إي سفن- أذونات 4.9 %، ورابكو للاستثمار 4.78 %، وأبوظبي الوطنية للتكافل 4.77 %، والعربي المتحد 4.14 %، وأسمنت الخليج 3.45 %.

أسواق عربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.40 %، والكويتي 0.63 %، والقطري 0.74 %، والبحريني 0.04 %، فيما تراجعت بورصة مسقط 0.29 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.34 %.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.40 % ليغلق عند 9977 نقطة، بتداولات نحو 3 مليارات ريال.

وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.6 %، وصعد سهم أكوا بنسبة 1.2 %، وسهم سابك بنسبة 1.4 %، وقفز سهم رسن بنسبة 3.2 % إلى 131 ريالاً.

في المقابل، تراجع سهم كابلات الرياض بنسبة 0.9 % إلى 100.20 ريال، وانخفض سهم زين السعودية بنسبة 0.4 % إلى 8.62 ريالات.

وانخفض سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.2 % عند 61.05 ريالاً، وتراجع البنك الأهلي السعودي بنسبة 1.3 % إلى 37 ريالاً.

مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الثلاثاء، فيما ربح رأس المال السوقي 13.746 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.010 تريليونات جنيه.

وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.34 % ليغلق عند مستوى 50885 نقطة، فيما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.42 % ليغلق عند مستوى 62983 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.34 % ليغلق عند مستوى 23758 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.09 % ليغلق عند مستوى 17112 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.3 % ليغلق عند مستوى 22942 نقطة.

الأردن

واستقرت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً هامشياً بنسبة 0.01 % إلى 3988 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 9.2 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.11 %، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.04 %، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.01 %.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 25 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.