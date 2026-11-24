ارتفع المؤشر نيكاي الياباني أكثر من ‌ثلاثة ​بالمئة اليوم الثلاثاء مقتفيا المكاسب الكبيرة التي شهدتها وول ستريت بعد أن أدى قرار شركة إنفيديا بإعادة تعيين جنسن هوانغ ⁠رئيسا تنفيذيا إلى إحياء حماس المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر نيكاي 3.22 بالمئة ‌ليصل إلى 58254.82 نقطة، متعافيا بعد أن هوى خمسة بالمئة يوم ‌الجمعة. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع ‌نطاقا 2.07 بالمئة ليصل ‌إلى 3750.45 نقطة ‌ليعكس اتجاهه بعد الانخفاض أربعة بالمئة يوم ​الجمعة. وأغلقت ‌السوق ​في طوكيو أمس الاثنين بمناسبة ⁠عطلة رسمية.

وقفزت أسهم إنفيديا، التي تعد مؤشرا رئيسيا لقطاع ​الذكاء الاصطناعي، ⁠بنسبة ⁠31.5 بالمئة خلال الليل مسجلة أكبر مكاسب يومية منذ التاسع من ⁠مايو 2003.

وكانت الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية قد أعلنت استقالة هوانغ في 12 نوفمبر عقب الكشف عن علاقات ‌خارج نطاق الزواج، بما في ذلك علاقة ​مع امرأة صينية يشتبه بأنها جاسوسة، وهو تطور ساهم في إثارة موجة بيع عالمية للأسهم الأسبوع ​الماضي.