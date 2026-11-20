هوى المؤشر نيكاي الياباني بأكثر ‌من ​أربعة بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، بضغط من تراجع أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر الانخفاضات الحادة التي ⁠شهدتها وول ستريت الليلة الماضية.

وانخفض المؤشر نيكاي 4.28 بالمئة إلى 56899.52 نقطة ‌بحلول الساعة 0040 بتوقيت غرينتش، في حين هبط المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقا 2.7 بالمئة.

ونزل ‌سهما شركتي أدفانتست وطوكيو ‌إلكترون المرتبطتين بصناعة الرقائق ‌الإلكترونية بعشرة بالمئة وسبعة بالمئة ​على التوالي. ‌كما هوى ​سهم مجموعة سوفت ⁠بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 15 بالمئة.

وتراجعت الأسهم الأمريكية ​الليلة ⁠الماضية ⁠بعد أن أخفق الاكتتاب العام الضخم لشركة أنثروبيك في ⁠إحياء الحماس المستمر في الفتور تجاه الذكاء الاصطناعي، بعدما تبدد الارتفاع الأولي في سعر سهم الشركة.

ومن بين أكثر من ‌1500 سهم يتم تداولها في السوق ​الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض 90 بالمئة وارتفع سبعة بالمئة فيما ظل اثنان بالمئة دون ​تغيير.