تراجعت الأسهم اليابانية اليوم ​الخميس في ظل ترقب المستثمرين للإدراج ‌الوشيك لشركة ​أنثروبيك في السوق الأمريكية، في حين ألقى هبوط أسعار المعادن بظلاله على أسهم شركات المعادن.

وتخلى المؤشر نيكاي 225 عن المكاسب التي حققها في وقت سابق وانخفض 0.3 بالمئة إلى ⁠58850.70 بحلول الساعة 0138 بتوقيت جرينتش. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 بالمئة إلى 799.41 نقطة.

وحددت أنثروبيك سعر الاكتتاب العام ‌الأولي عند 83 دولارا للسهم، وهو أعلى من النطاق المستهدف الذي كان يتراوح بين 70 و78 دولارا ‌للسهم، في أول عملية اكتتاب من ‌نوعها لشركة كبرى متخصصة في تطوير نماذج ‌الذكاء الاصطناعي الرائدة.

ووفقا لرويترز ‌فإن الاكتتاب العام لأنثروبيك جمع 81.31 مليار دولار أمس الأربعاء، ​فيما يشكل ‌أكبر طرح ​أولي في تاريخ الأسواق بعد تجاوزه ⁠حجم طرح سبيس إكس. وسيبدأ تداول الأسهم على المؤشر ناسداك اليوم الخميس.

وقال محللون لدى مختبر ​توكاي ⁠طوكيو ⁠للاستخبارات في مذكرة "إلى جانب ترقب بدء إدراج أنثروبيك، من المقرر عقد قمة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا (في ⁠وقت لاحق من اليوم)... لذا من المرجح أن يحجم المستثمرون عن التداول المكثف، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور".

وفي طوكيو، تراجعت معظم الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، إذ خسر سهم ‌أدفانتست 1.88 بالمئة وانخفض سهم فوجيكورا 3.9 بالمئة.

وهبط المؤشر الياباني ​للمعادن غير الحديدية إلى أدنى مستوى في عام، مع تراجع أسعار الذهب إلى أقل مستوى في 14 شهرا ونزول النحاس إلى أدنى مستوى ​في سبعة أشهر.