تراجع ​المؤشر نيكاي الياباني عن المكاسب ‌التي ​حققها في بداية الجلسة ليتداول على انخفاض اليوم الأربعاء، إذ طغت المخاوف بشأن آفاق تطور الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وقيادة ⁠شركة إنفيديا على النظرة المستقبلية القوية للشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.72 بالمئة بحلول ‌الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه في وقت سابق بما يصل ‌إلى 1.3 بالمئة.

كما تراجع المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقا 1.02 بالمئة ‌إلى 3800.96 نقطة.

وارتفعت ‌أسهم إنفيديا بنحو خمسة بالمئة في تداولات ​ما بعد الإغلاق، ‌بعدما أعلنت ​الشركة إيرادات فصلية ⁠فاقت التوقعات في أول تقرير أرباح لها منذ الرحيل المفاجئ لرئيسها ​التنفيذي ⁠جنسن هوانغ ⁠هذا الشهر.

وقال كازواكي شيمادا، كبير المحللين في شركة إيواي كوزمو سكيوريتيز "لم ⁠يستمر الزخم طويلا في اليابان الذي دعمه التفاؤل القوي بشأن إنفيديا. لقد كانت السوق قلقة بشأن مصير جنسن هوانغ".

وأضاف "كما أثر احتمال ‌تباطؤ تشييد مراكز البيانات في الولايات المتحدة على ​معنويات المستثمرين، في حين فضّلت السوق أيضا التريث لحين معرفة كيف ستسير عملية الاكتتاب العام لشركة ​أنثروبيك".