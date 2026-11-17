





عزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده، ليحلق لأعلى مستوى في 5 أشهر، مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.58 %، مسجلاً 6248.03 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 6.7 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والمرافق العامة والصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.050 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 1.057 تريليون درهم بنهاية جلسة الثلاثاء.

وقادت الأسهم القيادية ارتفاعات 28 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ209.1 ملايين درهم مرتفعاً 1.3 % ليغلق عند 12.46 درهماً.

وصعدت أسهم الأغذية المتحدة 4.57%، والمشرق 2.58%، والاتحاد العقارية 1.66%، وسبينس 1.61%، وأمان 1.59%، فيما انخفضت أسهم دبي الوطنية للتأمين 4.98%، وأجيليتي للمخازن 4.8%، ووطنية 2.3%، وأرامكس 2.2%، وتيكوم 1.97%.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 115 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 446.9 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 331.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، قفز مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.91% إلى مستوى 9771.15 نقطة، متصدراً ارتفاعات الأسواق العربية.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 190.5 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 186.5 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 174.5 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أرام 6.8%، ودار التمويل 4.7%، وأدنوك للإمداد 3.8%، والعربي المتحد 3.6%، وأبوظبي الأول 3.26%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم الخليج الاستثمارية 4.7%، وأريد 4.44%، وبنك الاستثمار 2.55%، وإشراق للاستثمار 1.4%، والواحة كابيتال 0.99%.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.11 %، والقطري 0.27 %، ومسقط 0.16 %، فيما ارتفعت بورصتا الكويت 0.08 %، والبحرين 0.09 %، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر بنسبة 0.99 %.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.11% ليغلق عند 10253 نقطة، بتداولات 3.5 مليارات ريال.

وتصدر سهم عناية الشركات المتراجعة بنسبة 7%، وانخفض سهم أرامكو السعودية 1.4% عند 26.38 ريالاً، وتراجع سهم جرير بنسبة 1% إلى 17.72 ريالاً، وسهم دراية بنسبة 1.6% إلى 20.36 ريالاً، وهبط سهم نسيج بنسبة 2.3% إلى 11.07 ريالاً.

في المقابل، تصدر سهم الإعادة السعودية قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 7.9% عند 28.94 ريالاً، تلاه مرنة بنسبة 6.6%، ثم نفوذ بنسبة 5.3%، وارتفعت أسهم الأهلي السعودي وسابك وأكوا بأقل من 1%.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الثلاثاء، فيما خسر رأس المال السوقي 56.840 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.090 تريليونات جنيه.

وخسر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.99% ليغلق عند مستوى 51681 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 1.11% ليغلق عند مستوى 63994 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.99% ليغلق عند مستوى 24131 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.42% ليغلق عند مستوى 17592 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.03% ليغلق عند مستوى 23535 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.24 % عند 4040 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 8.2 ملايين دينار، إذ ارتفع في قطاع الخدمات بنسبة 0.62 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.18 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.15 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً بأسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً بأسعار أسهمها.