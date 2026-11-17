تراجع المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء مقتفيا أثر موجة البيع التي شهدتها بورصة وول ستريت، بينما أحجم المستثمرون عن المخاطرة ترقبا لنتائج إنفيديا للربع الثالث والطرح العام الأولي لشركة أنثروبيك.
وانخفض المؤشر نيكاي 1.1 بالمئة إلى 58998.39 نقطة بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش، فيما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.29 بالمئة إلى 3850.41 نقطة.
وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق موجة التراجع إذ هبط سهم أدفانتست 5.07 بالمئة فيما تراجع سهم كيوكسيا هولدينجز 4.58 بالمئة بينما خسر سهم سوفت بنك جروب 4.1 بالمئة.
وقال يوشيتاكا أرايا، المحلل في مونكس للأوراق المالية "من المتوقع أن يؤدي الحذر قبل إعلان نتائج إنفيديا وطرح أنثروبيك للاكتتاب العام... إلى إحجام المستثمرين عن الشراء بقوة، ما يزيد الضغوط على الأسهم".
وتراجعت خلال الليل أسهم شركات أمريكية عملاقة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومنها إنفيديا، وسط مخاوف بشأن مستقبل القطاع عقب استقالة الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ الأسبوع الماضي.