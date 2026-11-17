​تراجع المؤشر نيكاي الياباني بأكثر ‌من ​واحد بالمئة اليوم الثلاثاء مقتفيا أثر موجة البيع التي شهدتها بورصة وول ستريت، بينما أحجم المستثمرون عن المخاطرة ترقبا ⁠لنتائج إنفيديا للربع الثالث والطرح العام الأولي لشركة أنثروبيك.

وانخفض المؤشر نيكاي 1.1 بالمئة إلى ‌58998.39 نقطة بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش، فيما هبط المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقا 1.29 بالمئة إلى ‌3850.41 نقطة.

وقادت أسهم الذكاء ‌الاصطناعي والرقائق ‌موجة التراجع إذ هبط سهم أدفانتست 5.07 ​بالمئة فيما ‌تراجع ​سهم كيوكسيا هولدينجز 4.58 بالمئة ⁠بينما خسر سهم سوفت بنك جروب 4.1 بالمئة.

وقال يوشيتاكا ​أرايا، ⁠المحلل ⁠في مونكس للأوراق المالية "من المتوقع أن يؤدي الحذر قبل إعلان ⁠نتائج إنفيديا وطرح أنثروبيك للاكتتاب العام... إلى إحجام المستثمرين عن الشراء بقوة، ما يزيد الضغوط على الأسهم".

وتراجعت خلال الليل ‌أسهم شركات أمريكية عملاقة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومنها ​إنفيديا، وسط مخاوف بشأن مستقبل القطاع عقب استقالة الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ الأسبوع ​الماضي.