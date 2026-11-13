نيكاي يتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ 5 أشهر رغم اضطرابات إنفيديا

يتجه المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة ​لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ خمسة أشهر، بعد ‌أن انتعش ​من انخفاض حاد سجله الأسبوع الماضي، إذ ساهمت نتائج إيجابية للشركات والتفاؤل المتجدد حيال الذكاء الاصطناعي في رفع معنويات المستثمرين، على الرغم من الاضطرابات التي أحاطت بشركة إنفيديا المصنعة للرقائق الإلكترونية. وارتفع نيكاي 1.25 بالمئة إلى 61576.91 نقطة بحلول ⁠الساعة 0140 بتوقيت جرينتش، في طريقه لإنهاء الأسبوع بمكاسب أسبوعية 7.3 بالمئة، وهي الأكبر منذ الأسبوع الذي بدأ في 15 يونيو. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.63 بالمئة ‌إلى 3962.08 نقطة في طريقه لجني مكاسب أسبوعية بنحو سبعة بالمئة، وهي الأقوى له منذ منتصف أغسطس 2024. وقادت أسهم شركات ‌أشباه الموصلات ارتفاع نيكي بقفزة 5.9 بالمئة لسهم أدفانتست ‌وثلاثة بالمئة لسهم طوكيو إلكترون و2.9 بالمئة لسهم كيوكسيا.

وجاءت هذه ‌المكاسب على الرغم من ‌موجة بيع أسهم شركة إنفيديا خلال الليل، والتي أدت إلى انخفاض الأسهم الأمريكية. ​ومع ذلك، ارتفع سهما ‌شركتي تصنيع الرقائق ​المنافستين برودكوم وألفابت مما يشير إلى ⁠أن تفاؤل المستثمرين إزاء قطاع الذكاء الاصطناعي لا يزال قائما.

وقالت ماكي ساوادا محللة استراتيجيات الأسهم في نومورا للأوراق المالية "يبدو أن الارتفاع ​في ⁠أسهم شركات أشباه ⁠الموصلات والذكاء الاصطناعي، التي كانت تتعرض لضغوط لفترة طويلة نسبيا، كان أحد العوامل وراء مكاسب نيكاي وتوبكس هذا الأسبوع".

وارتفع 138 سهما ⁠على المؤشر نيكاي مقابل هبوط 82 سهما فيما ظلت خمسة أسهم بلا تغيير يذكر.

وصعدت أسهم البنوك في بورصة طوكيو واحدا بالمئة، متتبعة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط تكهنات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تعلن ‌أكبر ثلاثة بنوك يابانية عن أرباحها في وقت لاحق من اليوم.