سوق دبي يواصل التحليق لأعلى مستوى في 146 يوماً









واصل مؤشر سوق دبي المالي، الأربعاء، تحليقه لأعلى مستوى في 21 أسبوعاً (146 يوماً)، مرتفعاً للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.83 %، مسجلاً 6221.23 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 20.3 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.027 تريليون درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، وصولاً إلى 1.047 تريليون درهم بنهاية جلسة الأربعاء.

وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» و«دي آي بي هولدينغ» ارتفاعات سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ512.2 مليون درهم مرتفعاً 0.31 % ليغلق عند 12.94 درهماً.

وقفز سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 4.3% إلى 34.8 درهماً، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي، وارتفع سهم «دي آي بي هولدينغ» ارتفاعاً بنسبة 5.4% إلى 1.18 درهم، في أول يوم إدراج له بسوق دبي المالي، مقارنة بسعر الطرح البالغ 1.12 درهم.

وصعدت أسهم الرمز 8.6%، وشعاع 6.73%، وتاكسي دبي 3.98%، فيما انخفضت أسهم الصناعات الوطنية القابضة 4.98%، ودبي للمرطبات 4.95%، وأرامكس 3.76%، وأمان 2.95%، وأمانات القابضة 2.13%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 93 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 620.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 527.5 مليون درهم.



سوق أبوظبي

كذلك، قفز مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.31% إلى مستوى 9585.06 نقطة.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 530 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 383.6 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 311.4 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 11 صفقة كبيرة على سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 27.12 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 8 ملايين سهم من أسهم الشركة، بسعر 3.39 دراهم للسهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بنك الاستثمار 10.3%، ودار التأمين 10%، وأبوظبي الإسلامي 4.7%، والإمارات للتنقل 4.55%، وسبيس 42 4%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم أرام 4.53%، وإي سفن- أذونات 4.5%، وألفا ظبي القابضة 1.93%، وأبوظبي للاستثمار 1.8%، وبيورهيلث 1.54%.



الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 1.38 %، والكويتي 0.31 %، ومسقط 1.3 %، والبحرين 0.007%، فيما تراجعت بورصة قطر 0.51 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بنسبة 0.03 %.



السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 1.38% ليغلق عند 10308 نقاط، مسجلاً أعلى مستوى في شهر، بتداولات 4.8 مليارات ريال.

وقفز سهم الأسماك 8.2%، وأسواق العثيم 7.1%، وأسواق المزرعة 1.8%، وبحر العرب بنسبة 4%، وارتفع سهم أرامكو السعودية بنحو 1.6%، والأهلي بنسبة 1.2%، وسابك بنسبة 1.3%، فيما ارتفع سهم مصرف الراجحي بـ0.8%.

وارتفعت أسهم مدينة المعرفة ورؤوم والكابلات السعودية وسناد القابضة والبحر الأحمر بنسب تراوحت بين 7 و10%.

وفي المقابل، تراجع سهم صناعات بـ6.5%، وأنعام القابضة 4.7%، والتطويرية الغذائية 4.6%، ومسك 1.5%.



مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، فيما ربح رأس المال السوقي 11.677 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.176.595 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.03% ليغلق عند مستوى 52500 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.15% ليغلق عند مستوى 64998 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.05% ليغلق عند مستوى 24497 نقطة.

وخسر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.26% ليغلق عند مستوى 18447 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.15% ليغلق عند مستوى 24459 نقطة.



الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.03 % عند 4066 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 7 ملايين دينار، إذ انخفض في قطاع الخدمات بنسبة 0.33 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.31 بالمئة، وارتفع في القطاع المالي بنسبة 0.01 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها و30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.