المؤشر نيكاي الياباني يصعد بعد موجة هبوط حادة لأسهم التكنولوجيا

صعد المؤشر نيكاي الياباني اليوم ​الاثنين بعد أن دفع الهبوط الحاد الذي ‌شهدته ​أسهم شركات التكنولوجيا الأسبوع الماضي المؤشر إلى دخول نطاق السوق الهابطة.

وارتفع المؤشر نيكاي اثنين بالمئة إلى 58584.11 نقطة في بداية التداول، ليعوض بعض خسائر يوم الجمعة عندما تراجع ستة بالمئة، الأمر الذي ترك المؤشر أقل ⁠بنسبة تزيد عن 20 بالمئة عن أعلى مستوى قياسي له والذي سجله في يونيو. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.8 بالمئة إلى 3810.91.

وانتعشت أسهم إنفيديا وتسلا بعد ‌الخسائر الحادة التي تكبدتها في الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من أن تؤدي انتصارات الحزب الديمقراطي في الانتخابات إلى فرض ‌رقابة أكثر صرامة على الذكاء الاصطناعي وتثبيط الإنفاق ‌على مراكز البيانات.

وكان سهم رينيساس إلكترونيكس الأكثر ارتفاعا من حيث النسبة المئوية على المؤشر وصعد 6.64 بالمئة، يليه سهم جابان ستيل ووركس الذي زاد ‌6.41 بالمئة ثم سهم شركة بايكرنت وارتفع 5.88 بالمئة ويتجه صوب الإغلاق ​عند مستوى قياسي.

وكان سهم شركة طوكيو فودوسان هولدنجز الأكثر تراجعا ونزل 5.41 بالمئة يليه سهم مجموعة سوفت بنك الذي انخفض 4.73 بالمئة ثم سهم ميتسوي فودوسان ​الذي تراجع 4.50 ‌بالمئة.