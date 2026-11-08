«إعمار» و«دي آي بي» ترسمان ملامح الأسهم في أسبوع

«إعمار للتطوير» تحت المجهر مع بدء خطوات تقييم عرض الاستحواذ

«دي آي بي هولدينغ» تستعد للإدراج بقيمة سوقية 9.7 مليارات درهم

المستثمرون يترقبون نتائج شركات الطاقة والعقارات والخدمات اللوجستية

استحقاق أرباح «إعمار» ونتائج الشركات الكبرى أبرز محطات الأسبوع

ارتفاع سوق دبي 4.4% يواكب ترقب نتائج الشركات الكبرى



تشهد أسواق الإمارات خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر 2026 أسبوعاً مزدحماً بالأحداث الاقتصادية والاستثمارية، يتصدرها إعلان نتائج الشركات المدرجة عن الربع الثالث، والإدراج المرتقب لشركة «دي آي بي هولدينغ»، إلى جانب استحقاقات توزيعات الأرباح لشركة «إعمار العقارية»، وفعاليات دولية كبرى تستقطب المستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بـ 255 نقطة وبنسبة 4.4% مغلقاً عند 6026 نقطة، شهدت معظم القطاعات ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات، فيما استقر مؤشر قطاع المواد الأساسية، ولم يسجل أي قطاع انخفاضاً، سجلت أسعار أسهم 31 شركة ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض أسعار أسهم 16 شركة أخرى، وتصدر سهم إعمار للتطوير الشركات الأكثر ارتفاعاً خلال هذه الفترة، بنسبة 21.3% ووصل إلى مستوى 14.700 درهم.

أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الأسبوع الماضي، على انخفاض بـ 73 نقطة وبنسبة 0.8%، مغلقاً عند 9393 نقطة، ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفضت مؤشرات 4 قطاعات، واستقر مؤشر واحد، سجلت أسعار أسهم 44 شركة ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض أسعار أسهم 30 شركة، وتصدر سهم برجيل القابضة الشركات الأكثر ارتفاعاً خلال هذه الفترة، بنسبة 20.4 %.

وتتجه أنظار المستثمرين في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى سلسلة اجتماعات مجالس الإدارة والمؤتمرات التي ستناقش نتائج التسعة أشهر الأولى من العام، ما يوفر مؤشرات مهمة حول أداء الاقتصاد الإماراتي والقطاعات الرئيسية، خصوصاً العقارات والطيران والخدمات اللوجستية والطاقة والتأمين.

تتركز المتابعة في سوق أبوظبي على نتائج شركات استراتيجية كبرى مثل «أدنوك للغاز»، و«أبوظبي للموانئ»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، و«فيرتيغلوب»، لما تمثله من مؤشرات على أداء قطاعات الطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية.

إعمار للتطوير

ويبرز ملف «إعمار للتطوير» ضمن أبرز أحداث الأسبوع، حيث تعقد الشركة مؤتمراً مع المحللين في 9 نوفمبر لمناقشة نتائجها المالية، قبل أن يبحث مجلس إدارتها في اليوم التالي تعيين مستشار مالي مستقل بشأن عرض الاستحواذ النقدي الاختياري المقدم من «إعمار العقارية»، وهي خطوة تحظى باهتمام واسع من المستثمرين.

وقد أعلنت شركة إعمار للتطوير أنها تلقت بتاريخ 5 نوفمبر 2026 إخطاراً من شركة إعمار العقارية، بنيتها تقديم عرض شراء اختياري جزئي للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إعمار للتطوير غير المملوك لشركة إعمار العقارية وشركتها التابعة المملوكة بالكامل بشكل غير مباشر، شركة إيميريتس بروبرتي هولدينجز ليمتد (إيميريتس بروبرتي)، وذلك مقابل 15 درهماً نقداً عن كل سهم.

وتمتلك شركة إعمار العقارية بشكل مباشر 3.166 مليارات سهم، بما يمثل 79.1613% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إعمار للتطوير.

أعلنت شركة إعمار العقارية في دبي الخميس الماضي أنها تعتزم إلغاء إدراج ذراعها الإنشائية إعمار للتطوير من بورصة دبي، وذلك بعد أن وافق مجلس إدارتها على خطط لإطلاق عرض شراء قيمته 3.4 مليارات دولار (12.5 مليار درهم).

إدراج «دي آي بي هولدينغ»

كما يشهد الأسبوع الإدراج المتوقع لشركة «دي آي بي هولدينغ» في سوق دبي المالي يوم 11 نوفمبر، بعد استكمال التخصيص ورد الفائض للمكتتبين، ما يضيف زخماً إلى نشاط سوق الطروحات الأولية في الدولة.

وأعلنت شركة «دي آي بي هولدينغ»، الأربعاء، تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي عند 1.12 درهم للسهم، وذلك عقب استكمال عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب بنجاح يوم 3 نوفمبر 2026.

وبحسب بيان للشركة، تبلغ القيمة الإجمالية للطرح نحو 1.9 مليار درهم (529 مليون دولار)، بما يعادل قيمة سوقية للشركة عند الإدراج تبلغ نحو 9.7 مليارات درهم (2.6 مليار دولار).

وطرحت مؤسسة دبي للاستثمار، المساهم البائع، 1.735 مليار سهم عادي، تمثل 20% من رأس المال المصدر لشركة «دي آي بي هولدينغ»، على أن تحتفظ بحصة تبلغ 80% في الشركة بعد إتمام الطرح. وتمثل جميع أسهم الطرح أسهماً قائمة مملوكة للمساهم البائع، وتؤول صافي متحصلات الطرح إليه.

أبرز أحداث الأسبوع:

الاثنين 9 نوفمبر

إعمار للتطوير تناقش النتائج المالية

المال كابيتال ريت تناقش الحصول على تسهيلات بنكية إسلامية

باركن تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية

تاكسي دبي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

أرامكس تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية

سكون تكافل مجلس الإدارة مراجعة عامة لأعمال الشركة

سكون للتأمين تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية

بنك السلام - البحرين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

التأمين فيدلتي المتحدة أحقية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية

أدنوك للغاز مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

أجيليتي جلوبال بي إل سي مناقشة البيانات المالية

الثلاثاء 10 نوفمبر

دي آي بي هولدينغ رد الفائض للمكتتبين

دي آي بي هولدينغ موعد التخصيص النهائي للأسهم

تعليم القابضة جمعية عمومية الموافقة على توزيع أرباح نقدية

تاكسي دبي تناقش النتائج المالية للفترة

الصناعات الوطنية مناقشة البيانات المالية

باركن تناقش النتائج المالية للفترة

إعمار للتطوير تعيين مستشار مالي مستقل بشأن عرض الاستحواذ المقدم من إعمار العقارية

أورينت تكافل مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

مصرف أبوظبي الإسلامي بدء الاكتتاب في الأسهم الجديدة

التأمين فيدلتي المتحدة بدء فترة تداول حقوق الأولوية

مجموعة موانئ أبوظبي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

بريسايت مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

الفجيرة لصناعات البناء مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

أبوظبي الوطنية للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

بنك الاستثمار مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

الأربعاء 11 نوفمبر

دي آي بي هولدينغالإدراج المتوقع في سوق دبي المالي

أمان مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

اتحاد إنيرجي القابضة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

دريك آند سكل إنترناشيونال مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

أليك القابضة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

اللاينس للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

النعيم مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

الإثمار القابضة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

بنك جي إف إتش مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

سالكمؤتمر هاتفي للمحللين والمستثمرين لمناقشة النتائج المالية

أورينت للتأمين جمعية عمومية عادية للموافقة على زيادة رأسمال الشركة

حياه للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

فودكو الوطنية للمواد الغذائية مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

فيرتيغلوب مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

إنفستكورب كابيتال مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

العين الأهلية للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

طيران أبوظبي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

أبوظبي الوطنية للتكافل مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

إمستيل القابضة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

أدنوك للإمداد والخدمات مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

سبيس 42 مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

مجموعة مير مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

الاتحاد للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

الخميس 12 نوفمبر

إعمارأحقية أرباح نقديةتوزيع خاص لمرة واحدة بنسبة 50% وبواقع 50 فلساً للسهم

الفردوس القابضة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

سبينس مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

الأغذية المتحدة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

العربية للطيران مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

ديوا مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

أليك القابضة مؤتمر هاتفي للمحللين والمستثمرين يناقش النتائج المالية

الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

الظفرة للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

الخليج للمشاريع الطبية مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

الإمارات للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

البحيرة الوطنية للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

أسمنت الفجيرة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

جلفارمجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

الفجيرة الوطنية للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية

الجمعة 13 نوفمبر

سبينس مجلس الإدارة يناقش النتائج المالية

أبوظبي الوطنية للاستثمار والتطوير جمعية عمومية للموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة