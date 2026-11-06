المؤشر نيكاي يهوي مع تفاقم المخاوف إزاء الذكاء الاصطناعي

هوى المؤشر نيكاي الياباني بأكثر ‌من ​خمسة في المئة اليوم الجمعة، إذ أثرت المخاوف إزاء تبني تدابير تنظيمية وتباطؤ وتيرة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ⁠سلبا على معنويات المستثمرين في أعقاب الفوز الساحق للحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد ‌النصفي بالولايات المتحدة.

وسجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك ‌الليلة الماضية أكبر انخفاض لهما ‌منذ أبريل 2025.

تأتي ‌موجة البيع في ‌طوكيو اليوم الجمعة لتفاقم الهبوط ​الحاد في أسهم ‌شركات ​التكنولوجيا اليابانية الذي ⁠بدأ يوم الأربعاء مع بدء ظهور بعض نتائج الانتخابات.

وانخفض المؤشر ​نيكاي ⁠5.5 ⁠بالمئة إلى 57713.19 بحلول الساعة 0018 بتوقيت غرينتش، أي ⁠بعد مرور 18 دقيقة فقط على بدء جلسة التداول.

ومن المتوقع أن تتعمق الخسائر لاحقا، إذ لم يبدأ بعد ‌تداول معظم أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق والذكاء ​الاصطناعي الكبرى بما في ذلك أدفانتست ومجموعة سوفت بنك.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.9 ​بالمئة.