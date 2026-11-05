"الاقتراع" و"التداول".. يومان متناقضان يكشفان كيف تسعّر الأسواق السياسة

في أقل من 48 ساعة، قرأت الأسواق العالمية نتيجة انتخابية واحدة بطريقتين متناقضتين. فيوم الأربعاء، بعد إعلان سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس، سجلت «وول ستريت» واحداً من أقوى أيامها هذا العام، ويوم الخميس، ويوم الخميس، انقلب الاتجاه بعنف، فتبددت مكاسب الأربعاء في بعض المؤشرات ودخلت أسهم التكنولوجيا والرقائق في موجة بيع حادة. وبين اليومين، تتجلى «علاوة المخاطر السياسية»، أي الكلفة الإضافية التي تحمّلها الأسواق للأصول بحسب ما تتوقعه من قرارات الساسة.

فيوم الأربعاء، قفز مؤشر «داو جونز» بأكثر من 3% ليغلق عند 53,356 نقطة، فيما ارتفع «إس آند بي 500» بنسبة 1.6% في أفضل يوم له منذ ثلاثة أشهر، بحسب وكالة «أسوشيتد برس»، وتراجع مؤشر التقلبات المعروف بـ«مؤشر الخوف» بنحو 20%. وكان المحرك الرئيسي النفط: فقد هوى خام برنت بنحو 9% إلى قرابة 94 دولاراً للبرميل، أدنى مستوى منذ أوائل سبتمبر، إذ قرأ المتعاملون في خسارة الجمهوريين، وفي إقرار نائب الرئيس جي دي فانس بأن الحرب كانت سبب الهزيمة، إشارة إلى تراجع احتمالات التصعيد مع إيران.

لكن النتيجة ذاتها حملت وجهاً آخر. فالديمقراطيون الذين خفّضوا علاوة مخاطر الحرب، رفعوا علاوة مخاطر أخرى: التنظيم. فبحسب «وول ستريت جورنال»، يتوقع استراتيجيون أن تُبطئ انتصارات الديمقراطيين في الكونغرس وفي سباقات حكام الولايات، خاصة في تكساس، وتيرة بناء مراكز البيانات. وقدّر محللو بنك «يو بي إس» أن نحو 30% من الطاقة المتوقع إضافتها إلى مراكز البيانات الأمريكية في عام 2028 قد تكون معرضة للخطر بسبب احتمال وقف البناء. فبدأت أسهم الرقائق تتراجع الأربعاء على استحياء، ثم انهارت الخميس، لتسحب معها المؤشرات كلها.

ومثل فوز الديمقراطيين بمنصب حاكم تكساس تحديداً الخطر الذي كانت تخشاه أسهم الذكاء الاصطناعي قبل الانتخابات. فالولاية تستحوذ على أكثر من ربع السعة المخطط لها لمراكز البيانات الأمريكية، والحاكمة المنتخبة جينا هينوجوسا خاضت حملتها على وعد بوقف المشروعات الجديدة مؤقتاً حتى وضع قواعد تحمي السكان من ارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه.

وفي المقابل، لم تكن كل الأسواق خاسرة. فقد واصل الذهب صعوده، بعد أن قفز الأربعاء بنحو 3% في أكبر مكسب يومي منذ أغسطس، مدعوماً بتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهر وانخفاض عوائد السندات. واقترب مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي من مستوى قياسي بدعم من أسهم التعدين، فيما ارتفعت قطاعات صينية ويابانية مستفيدة من تراجع النفط.