نيكاي يتراجع مع تهاوي سهم كيوكسيا

انخفض المؤشر ‌نيكاي الياباني ​يوم الاثنين مع تراجع سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة بشكل حاد، في حين ⁠حدت المكاسب التي حققها سهم طوكيو إلكترون وأسهم شركات أخرى ذات ‌توقعات قوية من الخسائر.

وانخفض نيكاي 0.31 ‌بالمئة إلى 63095.11 نقطة بحلول ‌استراحة منتصف النهار.

ونزل المؤشر ‌توبكس الأوسع ‌نطاقا 0.84 بالمئة إلى 3931.61 ​نقطة.

وتراجع سهم ‌كيوكسيا ​13.29 بالمئة، ⁠وأصبح أكبر عوامل الضغط على نيكاي، وذلك بعد ​أن ⁠جاءت ⁠توقعات الشركة للربع المنتهي في ديسمبر مخيبة لآمال المستثمرين.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 5.11 بالمئة بعد أن توقعت الشركة المصنعة لمعدات ‌صناعة الرقائق الإلكترونية أن يرتفع ​صافي الأرباح السنوية للمجموعة 50 بالمئة، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين.