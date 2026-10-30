نيكاي يهبط 3% مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا

انخفض المؤشر نيكاي الياباني بنسبة ​وصلت إلى ثلاثة بالمئة اليوم الجمعة بقيادة الأسهم المرتبطة ‌بصناعة ​الرقائق الإلكترونية، في ظل تزايد المخاوف بشأن استدامة الإنفاق لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي.

ونزلت سوق طوكيو عقب الخسائر التي سجلتها وول ستريت خلال الليل، وتلقت ضغوطا إضافية من النتائج المالية لشركتي أمازون وإنتل والتي أظهرت استنزافا ⁠هائلا للسيولة النقدية لينزل سهما الشركتين وغيرهما خلال التداول بعد الإغلاق.

وقالت ماكي ساوادا محللة استراتيجيات الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية "يمكن اعتبار ذلك مؤشرا على تزايد المخاوف ‌بشأن ربحية استثمارات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يثقل كاهل أسعار الأسهم".

وأضافت "تتأثر سوق الأسهم اليابانية بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية".

ونزل نيكاي 2.8 ‌بالمئة بحلول منتصف جلسة التداول بعد تراجعه ‌في وقت سابق بثلاثة بالمئة بفعل خسارة سهمي أدفانتست ‌وطوكيو إلكترون 9.1 بالمئة و5.6 ‌بالمئة على الترتيب.

وشهدت التداولات تقلبات هذا الأسبوع حين تسببت تقارير نتائج الشركات الصادرة في ​اليابان والولايات المتحدة ‌وكوريا الجنوبية ​في تقلبات حادة لأسهم شركات التكنولوجيا.

وعلى ⁠مدار الأسبوع، لا يزال المؤشر نيكاي مرتفعا 0.2 بالمئة.

في المقابل، انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 بالمئة اليوم ​الجمعة ⁠لكنه في ⁠طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية 0.4 بالمئة.

وسيعلن بنك اليابان المركزي قراره بشأن السياسة النقدية اليوم الجمعة، ومن المتوقع على نطاق ⁠واسع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي، انخفض 123 وصعد 100 وبقي سهمان دون تغيير.

ومن الشركات الأخرى البارزة التي سجلت خسائر في قطاعي الرقائق والذكاء الاصطناعي شركة إيبيدن ‌التي هوى سهمها 15.2 بالمئة، وليزرتك التي خسر سهمها 13.8 بالمئة، ومجموعة سوفت ​بنك بتراجع سهمها 6.7 بالمئة.

في حين قفز سهم شركة كونامي لصناعة الألعاب 15.3 بالمئة ليصبح الأكثر ارتفاعا من حيث النسبة المئوية على نيكاي يليه سهم أورينتال لاند المشغلة لمنتجعات طوكيو ​ديزني بارتفاعه 6.6 ‌بالمئة.