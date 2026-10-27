المؤشر نيكاي يرتفع مع صعود أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء ‌إذ ​أدى إعلان شركة أنثروبيك عن طرحها العام الأولي والمكاسب التي سجلها مؤشر أشباه الموصلات الأمريكي إلى صعود أسهم الشركات المرتبطة ⁠بالذكاء الاصطناعي.

وزاد المؤشر نيكاي 1.91 بالمئة إلى 63374.45 بحلول الساعة 01:42 بتوقيت غرينتش بعدما ‌ارتفع بما يصل إلى 2.4 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. ويتجه ‌المؤشر لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ‌ثلاث جلسات إذا حافظ على ‌هذا الزخم.

وارتفع المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقا 0.61 بالمئة إلى ​3997.09. وقال دايسوكي ‌هاشيزومي، ​كبير المحللين في شركة ⁠دايوا سيكيوريتيز "شعرت السوق بالارتياح إزاء الأنباء المتعلقة بالطرح العام الأولي لشركة ​أنثروبيك، ⁠في ⁠حين تبعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أثر ارتفاع مؤشر الرقائق الإلكترونية ⁠في الولايات المتحدة".

وكشفت أنثروبيك عن خسائر فادحة ونمو هائل في الإيرادات، وذلك في ملف طرح عام أولي قدمته في الولايات ‌المتحدة أوضحت فيه الشركة طموحها في بناء ​أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي على الرغم من التكاليف الباهظة لتطوير هذه ​التكنولوجيا.