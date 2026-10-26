المؤشر نيكاي الياباني يتراجع متأثراً بانخفاض قطاع التكنولوجيا

انخفض ​المؤشر نيكاي الياباني بشكل طفيف اليوم الاثنين، ‌إذ تراجعت ​أسهم شركات الرقائق الإلكترونية في أعقاب تراجع وول ستريت، في حين ارتفعت أسهم شركات الطاقة بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وانخفض نيكاي 0.43 بالمئة إلى 62425.47 نقطة في معاملات الصباح، متراجعا للجلسة الثالثة ⁠على التوالي ومتجها نحو أدنى مستوى إغلاق منذ 30 يوليو. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 بالمئة إلى 3984.74 نقطة.

أغلقت مؤشرات الأسهم ‌الأمريكية على انخفاض يوم الجمعة، لكن قطاع الطاقة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع ‌2.5 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي.

وقال ساتوشي سايتو، كبير المحللين في شركة مونيكس سيكيوريتيز، في مذكرة " مؤشر ​نيكاي ⁠للأسهم علامات ⁠على انخفاض تقييمه الفني على المدى القصير".

وأضاف "قد تشهد الأسهم مراحل من الانتعاش قصير الأجل، لكن مع وجود ⁠عدة مخاوف في الخلفية، قد يظل الانتعاش بطيئا في الوقت الحالي".

وكان سهم شركة سامكو الأكثر تراجعا وانخفض 4.03 بالمئة يليه سهم شركة كوكوساي إلكترك الذي تراجع 3.8 بالمئة ثم سهم ‌شركة سكرين هولدنجز الذي فقد 3.78 بالمئة.

وحقق سهم إنبكس أعلى مكاسب ​من حيث النسبة المئوية على المؤشر إذ زاد 4.92 بالمئة، يليه سهم شركة جي.جي.سي هولدنجز الذي صعد 4.56 بالمئة ثم سهم ميتسوبيشي كورب الذي ​ارتفع 4.28 بالمئة.