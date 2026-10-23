نيكاي الياباني يتراجع متأثراً بموجة بيع قطاع التكنولوجيا في وول ستريت

تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة ‌متأثرا ​بموجة بيع قادتها أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت الليلة الماضية، وسط ضغوط تعرضت لها أسهم شركات الرقائق الإلكترونية والشركات ⁠المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وانخفض المؤشر نيكاي 225 القياسي 1.71 بالمئة إلى 61832.66 نقطة في بداية التداولات. ‌كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26 بالمئة إلى 3947.11 ‌نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك 2.6 بالمئة ‌وتراجع ستاندرد اند بورز 500 بواقع ‌1.21 بالمئة ‌أمس الخميس.

وتصدر قطاع التكنولوجيا الانخفاضات في ظل ​تحول المستثمرين ‌إلى ​القطاعات منخفضة المخاطر ⁠مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية.

وانخفض سهم إنفيديا بنحو أربعة بالمئة ​في ⁠ظل ⁠موجة البيع التي اجتاحت أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، في حين ⁠تراجع سهم ميتا سبعة بالمئة عقب إعلان نتائج أعمالها مع تركيز المستثمرين على إنفاقها في مجال الذكاء الاصطناعي.

ونزل كذلك سهم ‌تسلا 3.1 بالمئة بعد إعلان نتائج أعمالها ​وخفض خطط الإنفاق الرأسمالي لعام 2026.

وارتفع 96 سهما على المؤشر نيكاي 225 فيما هبط 120 ​سهما.