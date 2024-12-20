أسوأ أداء أسبوعي لأسهم أوروبا في أكثر من 3 أشهر

سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي اليوم الجمعة، وقاد قطاع الرعاية الصحية الخسائر بعد أن هبط سهم شركة نوفو نورديسك الدنمركية بسبب بيانات مخيبة للآمال في تجارب دواء سمنة من الجيل التالي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.9 بالمئة، مقلصا بعض الخسائر بعد أن انخفض بنحو اثنين بالمئة خلال الجلسة، لكنه سجل انخفاضا بنحو اثنين بالمئة خلال الأسبوع، وهو أسوأ أسبوع له منذ أوائل سبتمبر .

وهوى سهم نوفو نورديسك 20.8 بالمئة بعد أن كشفت شركة الأدوية الدنمركية عن نتائج مخيبة للآمال في تجربة في مرحلة متأخرة لعقار سيجريسيما للسمنة من الجيل التالي، مما أدى إلى محو ما يصل إلى 125 مليار دولار من قيمة الشركة السوقية.

وانخفض مؤشر قطاع الرعاية الصحية أربعة بالمئة، في حين هبط المؤشر القياسي الدنمركي 13.2 بالمئة مسجلا أقل إغلاق له منذ أغسطس 2023.

وانخفضت معظم القطاعات الفرعية في المؤشر ستوكس، وكان قطاع العقارات النقطة المضيئة بعد ارتفاعه 1.4 بالمئة.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن على الاتحاد الأوروبي شراء المزيد من النفط والغاز الأمريكي لتعويض "عجزه الهائل" مع أكبر اقتصادات العالم أو مواجهة فرض رسوم جمركية.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لمناقشة ترامب حول كيفية تعزيز ما وصفته بأنه العلاقة القوية بالفعل، بما يشمل قطاع الطاقة.

وسجل المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني انخفاضا أقل نسبيا، بواقع 0.3 بالمئة. وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة البريطانية ارتفعت بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 0.2 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، مما يزيد العلامات على زخم بطيء في الاقتصاد.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 نحو ستة بالمئة حتى الآن هذا العام مقارنة بارتفاع بنسبة 25 بالمئة في المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي.

وهبط سهم شركة إيدورسيا 50.4 بالمئة بعد أن قالت شركة الأدوية الحيوية السويسرية إن المحادثات الحصرية بشأن الحقوق العالمية لدواء ارتفاع ضغط الدم تريفيو قد توقفت.

وفقد سهم شركة زيلاند فارما 3.8 بالمئة بعد أن رفضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على عقار علاج أمراض الأمعاء لمجموعة التكنولوجيا الحيوية الدنمركية.