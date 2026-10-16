مؤشر نيكاي الياباني يتعافى بعد خسائر دامت 6 جلسات متتالية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم ​الجمعة بعد سلسلة خسائر استمرت ست جلسات ‌متتالية، غير ​أن المكاسب ظلت محدودة بسبب حذر ساد قبل صدور تقارير نتائج الشركات وانتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وتقدم نيكاي 1.75 بالمئة إلى 65550.68 نقطة حلول منتصف الجلسة بعدما هوى خمسة بالمئة تقريبا في الجلسة الماضية، وسجل خسائر ⁠خمسة بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.83 بالمئة إلى 4072.71، لكنه في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.8 بالمئة.

وقال دايسوكي هاشيزومي كبير المحللين لدى ‌دايوا للأوراق المالية "انتعشت الأسهم مع قيام المستثمرين بإعادة شراء الأسهم بعد الخسائر الحادة التي تكبدوها في الجلسة الماضية... ‌ولا عوامل أخرى وراء هذه المكاسب".

وأضاف "لا يرى المشاركون ‌في السوق سببا وجيها للشراء بقوة قبل إعلان أرباح الشركات ‌والانتخابات الأمريكية الشهر ‌المقبل".

وتابع هاشيزومي قائلا إن الأسواق تراقب ما إذا كانت نتائج الانتخابات ستؤثر ​على مقترحات الرئيس ‌الأمريكي دونالد ​ترامب بتوزيع خمسة آلاف دولار على ⁠البالغين في الولايات المتحدة وزيادة الإنفاق العسكري.

وفي اليابان، ارتفع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 2.12 بالمئة، ​وزاد ⁠سهم كيوكسيا المصنعة ⁠لشرائح الذاكرة 3.34 بالمئة، وكسب سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا 1.3 بالمئة.

وعوض سهم أدفانتست المتخصصة ⁠في تصنيع معدات اختبار الرقائق الخسائر المبكرة ليرتفع 0.64 بالمئة.

وقفز سهم باي كرنت 17.25 بالمئة ليصبح الأكثر ارتفاعا من حيث النسبة المئوية في المؤشر نيكي بعد أن أعلنت شركة الاستشارات أنها ستستخدم السيولة النقدية ‌الفائضة في الاستثمارات وإعادة شراء الأسهم.

ودعمت البنوك المؤشر توبكس إذ صعد سهما ​مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية وسهم مجموعة ميزوهو المالية 1.64 بالمئة و1.71 بالمئة على الترتيب.

ومن بين أكثر من 1500 سهم متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 83 بالمئة، وانخفض 13 ​بالمئة، وظل اثنان ‌بالمئة دون تغيير.