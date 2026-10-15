تراجع نيكاي الياباني وسط خسائر أسهم شركات التكنولوجيا

تراجع المؤشر نيكاي الياباني في بداية ‌تعاملات ​اليوم الخميس مع تكبد أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر بعد أن أثارت أرقام التضخم الأمريكية المرتفعة مخاوف من رفع أسعار ⁠الفائدة.

وانخفض نيكاي، الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 3.5 بالمئة بحلول الساعة 0021 بتوقيت ‌جرينتش، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9 بالمئة.

وخلال الليل، أججت قراءة ‌مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ‌التي جاءت أعلى من المتوقع التوقعات ‌بأن يضطر ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى التعجيل برفع أسعار الفائدة ​والإبقاء عليها ‌مرتفعة ​لفترة أطول، مما أثر سلبا ⁠على قطاع التكنولوجيا.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع الأمريكي 1.9 بالمئة ​أمس ⁠الأربعاء.

وفي ⁠اليابان، تصدرت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الخسائر بتراجع سهمي شركتي ⁠أدفانتست وطوكيو إلكترون لتصنيع معدات الرقائق 7.3 بالمئة و5.8 بالمئة على الترتيب.

وخسر أيضا سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في الشركات الناشئة المتخصصة ‌في الذكاء الاصطناعي، بنسبة 7.9 بالمئة.

ومن بين ​225 سهما على المؤشر نيكاي، انخفض 151 سهما وارتفع 73 فيما ظل سهم واحد دون ​تغيير.