الأسهم اليابانية تواصل الخسائر مع تراجع شهية المستثمرين

تراجعت الأسهم اليابانية بنحو ​واحد بالمئة اليوم الخميس وواصلت الانخفاض للجلسة الثانية ‌على ​التوالي، إذ أحجم المستثمرون عن الشراء بعد الارتفاعات التي شهدتها الآونة الأخيرة، فضلا عن المخاوف إزاء توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية.

وهبط المؤشر نيكاي 225 بواقع 0.9 بالمئة ⁠إلى 69366.14 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54 بالمئة إلى 4090.19 نقطة.

وقال هيروكي تاكي المحلل الاستراتيجي لدى ريسونا هولدنجز "الأسهم ‌اليابانية ظلت ترتفع بوتيرة سريعة حتى يوم أمس، ومنذ ذلك الحين تزايدت عمليات جني الأرباح. ويبدو ‌أن ضغوط البيع هذه مستمرة اليوم".

وظل أداء الأسهم ‌اليابانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ضعيفا حتى بعد أن ‌توقعت شركة سامسونغ ‌للإلكترونيات، أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، قفزة تقارب تسعة ​أمثال في ‌أرباحها التشغيلية للربع ​الثالث مقارنة بالعام السابق.

وظلت المخاوف ⁠بشأن السياسة النقدية الأمريكية محط تركيز بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي ​صدر ⁠أمس الأربعاء ⁠انقسامات بين صانعي السياسة حول مبررات رفع الفائدة في سبتمبر، مع تلميح معظم المشاركين لزيادة أخرى ⁠بحلول نهاية العام. ووصل عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في 24 عاما الليلة الماضية قبل أن يتراجع قليلا.

وكان أداء السوق سلبيا بشكل عام، وهبط 187 سهما على المؤشر نيكاي 225 مقابل ​صعود 38 سهما.