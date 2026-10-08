الأسواق المحلية تتماسك بتداولات تتخطى 1.3 مليار درهم

واصلت أسواق المال المحلية تماسكها وتحركت في نطاق محدود مع نهاية جلسات أمس، وسط استمرار التباين في أداء البورصات العربية، مع تعرض عدد من الأسواق لضغوط بيعية قابلها أداء متماسك لأسهم في قطاعات مختلفة.

واستقر مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5897.57 نقطة متراجعاً بشكل طفيف بنسبة 0.16%، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 475.1 مليون درهم عبر تنفيذ أكثر من 11.7 ألف صفقة.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.33% إلى مستوى 9960.24 نقطة، وسط تداولات تجاوزت 883 مليون درهم من خلال نحو 19.4 ألف صفقة.

وساعدت حركة عدد من الأسهم في الحد من خسائر الأسواق المحلية، بدعم من قطاعات التجزئة والغذاء والاستثمار والتطوير العقاري والنقل، لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية في السوقين 1.3 مليار درهم عبر نحو 31.1 ألف صفقة.

دبي

تصدر سهم سبينس الارتفاعات في سوق دبي المالي بنمو 2.47% إلى 1.24 درهم، تلاه سهم الاتحاد العقارية بارتفاع 2.3% إلى 0.61 درهم، ثم سهم الوطنية الدولية القابضة بنمو 2.33% إلى 2.19 درهم.

كما ارتفع سهم سالك بنسبة 1.4% إلى 5.47 دراهم، وسهم سلامة بنسبة 1.44% إلى 1.76 درهم.

وفي المقابل، تصدر سهم الأسمنت الوطنية قائمة المتراجعين بانخفاض 4.8% إلى 4.20 دراهم، تلاه سهم الوطنية للتأمينات بتراجع 4.1% إلى 5.50 دراهم، ثم سهم أمان منخفضاً 3.3% إلى 0.71 درهم.

وتراجع سهم الإمارات ريم بنسبة 2.1% إلى 1.86 درهم، وسهم مصرف السلام السودان بنسبة 2% إلى 0.52 درهم.

أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، تصدر سهم أوراسكوم الارتفاعات بنمو 3.2% إلى 60 درهماً، تلاه سهم ألفا داتا بارتفاع 2.9% إلى 1.42 درهم.

كما ارتفع سهم أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 2.6% إلى 7.41 دراهم، وسهم إن إم دي سي بنسبة 2.2% إلى 2.70 درهم، فيما صعد سهم سوداتل بنسبة 1.9% إلى 0.54 درهم.

وعلى الجانب الآخر، كان سهم مير الأكثر تراجعاً بانخفاض 3.6% إلى 1 درهم، تلاه سهم بنك الاستثمار بتراجع 3.5% إلى 0.02 درهم، ثم سهم أبوظبي الوطنية للاستثمار منخفضاً 2.8% إلى 2.40 درهم.

وتراجع سهم إيه دي إن إتش بنسبة 2.5% إلى 0.61 درهم، وسهم بريسايت إيه آي بنسبة 2.1% إلى 3.70 دراهم.

البورصات العربية

أما على صعيد الأسهم العربية، فقد تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.45% بنهاية تداولات أمس، ليغلق عند 10542.23 نقطة، متأثراً بضغوط على عدد من الأسهم، وذلك بعد ارتفاعه القوي في الجلسة السابقة. وبلغت قيمة التداولات نحو 2.9 مليار ريال.

الكويت

ارتفع مؤشر السوق العام في بورصة الكويت بنسبة 0.16% إلى مستوى 8667.50 نقطة، مدعوماً بأداء عدد من الأسهم، فيما صعد مؤشر السوق الأول 0.15%، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.20%، وسط تداولات بلغت نحو 80.2 مليون دينار.

عُمان

صعد مؤشر بورصة مسقط «30» بنسبة 0.51% إلى مستوى 7828.06 نقطة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم من نشاط أسهم في قطاعات الطاقة والتصنيع وغيرها. وبلغت قيمة التداول نحو 90.45 مليون ريال عُماني.

قطر

تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.54% إلى مستوى 9209.53 نقاط، وسط ضغوط على أسهم في عدد من القطاعات، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 200.8 مليون ريال قطري.

البحرين

انخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1898.89 نقطة، مواصلاً تراجعه مع تعرض عدد من الأسهم لضغوط بيعية.

مصر

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إي جي إكس 30» بنسبة 0.06% ليغلق عند 53265.16 نقطة، وسط تباين أداء بقية المؤشرات، إذ ارتفع «إي جي إكس 70» بنسبة 0.27% و«إي جي إكس 100» بنسبة 0.22%.

وبلغت قيمة التداول نحو 7.6 مليارات جنيه، مع استمرار الضغوط البيعية من المستثمرين الأجانب.

الأردن

تراجع مؤشر بورصة عمّان بنسبة 0.12% إلى مستوى 4200.41 نقطة، وسط تعاملات متباينة على الأسهم المدرجة.