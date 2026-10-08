64.4 ألف مستثمر جديد بسوق دبي في 9 أشهر

جذب سوق دبي للأوراق المالية 64.4 ألف مستثمر جديد، خلال الشهور التسعة المنقضية من العام الجاري 2026، ما يؤكد المتانة الواضحة للسوق، وتنوع الخيارات والأدوات الاستثمارية، وما حققه السوق من مكاسب للشركات والأسهم الكبرى، ما كان دافعاً لشرائح جديدة من المستثمرين للدخول بقوة إلى أنشطة السوق المالي النشط ولا سيما من المستثمرين الأجانب.

ووفق رصد «البيان» استناداً إلى بيانات سوق دبي للأوراق المالية كانت شركات الوساطة قد أضافت 24.8 ألف حساب جديد، خلال الربع الأول، مواكبة اندلاع التوترات الإقليمية، وبحصة بلغت 37 % من إجمالي عدد الحسابات الجديدة المسجلة منذ بداية العام الجاري.

وتوزعت الحسابات الجديدة شهرياً بواقع 6339 حساباً جديداً، تم تسجيله في يناير، و5644 حساباً في فبراير، بينما حقق شهر مارس، وكان الأنشط على الإطلاق على مدار الفترة المنقضية من العام الجاري بإجمالي 12837 حساباً جديداً، وسجل شهر أبريل 7356 حساباً جديداً، وشهد مايو تسجيل 5210 حسابات، وفي يونيو 6874 حساباً جديداً، وسجل يوليو 11366 حساباً، وأغسطس 3492 حساباً، وسبتمبر 5300 حساب.

ووفق توزيع الحسابات الجديدة طبقاً لنشاط شركات الوساطة استحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة، التي تم تسجيلها في سوق دبي المالي منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث بإجمالي 20751 حساباً جديداً، في حين أضافت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية 12637 حساباً، تلتهما «الرمز كابيتال» 9147 حساباً جديداً، ثم جاءت شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بإجمالي 8000 حساب جديد. وأضافت المشرق للأوراق المالية 4532 حساباً جديداً، وأبوظبي الأول للأوراق المالية 2159 حساباً جديداً.