تراجع طفيف للمؤشرات ​الأوروبية وسط ارتفاع النفط وعوائد السندات

تراجعت المؤشرات ​الأوروبية بشكل طفيف، أمس، ‌بعد ​مكاسب على مدى ثلاث جلسات متتالية، إذ أثر ارتفاع أسعار النفط، وزيادة عوائد السندات العالمية سلباً على ثقة المستثمرين.

وانخفض المؤشر ستوكس ⁠600 الأوروبي 0.4% إلى 633.98 نقطة بحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا وشركات ‌التعدين موجة الهبوط.

وارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة مع موازنة ‌السوق بين قيود المعروض الناجمة عن ‌عاصفة تتجه نحو المناطق المنتجة ‌للنفط في الولايات ‌المتحدة، والهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة ​مع إيران على السعودية ​من ناحية، وزيادة ⁠إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، من ناحية أخرى.

وارتفعت عوائد السندات ​الأمريكية ⁠والأوروبية ⁠بشكل طفيف، واتسعت هوامش العائدات الفرنسية، بسبب المخاوف المستمرة بشأن تدهور ⁠الوضع المالي لفرنسا قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وبالنسبة للأسهم الفردية تراجع سهم مجموعة بينون البريطانية 15.4% بعدما أطلقت شركة خدمات المياه ‌طرح حقوق أولوية اكتتاب مغطى بالكامل، بقيمة 550 ​مليون جنيه استرليني (728.5 مليون دولار)، وخفضت توزيعات أرباحها في محاولة للتعامل مع مشكلات تشغيلية.