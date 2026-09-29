«القيادية» ترفع سوق دبي بمكاسب 4.4 مليارات درهم

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.30%، أو ما يعادل 18 نقطة، مسجلاً 5998.33 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 4.4 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 994.4 مليار درهم، في نهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 998.84 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقادت أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» ارتفاعات 28 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 147.7 مليون درهم، مرتفعاً 0.34%، ليغلق عند 11.72 درهماً.

وارتفعت أسهم الإثمار القابضة 10.2%، ومصرف السلام السودان 7.03%، وأمانات القابضة 4%، والفردوس القابضة 3.4%، من جهة أخرى، انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 4.88%، وأمان 2.16%، والإمارات ريم للاستثمار 1.84%، والاتحاد العقارية 1.82%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية 82.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 27.35 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.03 دراهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 52.3 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 381.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 329.13 مليون درهم.

سوق أبوظبي

في حين أغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10159.48 نقطة، منخفضا 40%.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 164.5 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري»، جاذباً 80 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 77.15 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم الفجيرة الوطني 10.4%، ومجموعة أرام 4.4%، وإي سفن - أذونات 3.33%، وألفا ظبي القابضة 2.6%، فيما تراجعت أسهم البحيرة الوطنية للتأمين 4.75%، وأسمنت الخليج 4.03 دراهم، وحياه للتأمين 3.88%، والواحة كابيتال 3.67%.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات تراجعاً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.96%، والقطري 0.46%، والبحريني 0.005%، فيما ارتفعت بورصتا الكويت 0.05%، ومسقط 0.62%، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 1.06%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.96%، ليغلق عند 10579 نقطة، بتداولات بلغت 3.3 مليارات ريال.

وتراجع سهما أرامكو السعودية 1%، ومصرف الراجحي 2%، عند 25.54 ريالاً و63.75 ريالاً على التوالي، وانخفضت أسهم إنتاج ورسن وأنابيب الشرق ومسك ولجام للرياضة والشرقية للتنمية وجبسكو بنسب تراوحت بين 3 و5%.

في المقابل، تصدر سهم الكثيري الشركات المرتفعة بنسبة 6% عند 1.15 ريال، وصعد سهم محطة البناء بنسبة 3%.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 51.234 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.091 تريليونات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 1.06%، ليغلق عند مستوى 52468 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ 1.25%، ليغلق عند مستوى 65151 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بـ 1.04%، ليغلق عند مستوى 24480 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.89%، ليغلق عند مستوى 18516 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.43%، ليغلق عند مستوى 24702 نقطة.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعاً بنسبة 0.12%، إلى 4171 نقطة، وسط سيولة 25.5 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.37%، بينما انخفض في قطاع الصناعة بنسبة 0.20%، وفي القطاع المالي بنسبة 0.15%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و42 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.