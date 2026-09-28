نيكاي الياباني يتخلى عن مكاسبه وسط حذر بشأن أرباح مايكرون

تخلى ​المؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة ‌لينخفض ​على نحو طفيف اليوم الاثنين، متأثرا بتراجع عقود ناسداك الآجلة قبيل إعلان شركة مايكرون تكنولوجي الأمريكية المصنعة لرقائق الذاكرة عن أرباحها ⁠في وقت لاحق من الأسبوع.

وانخفض نيكاي 0.05 بالمئة إلى 66333.33 نقطة، بعد أن ارتفع بنحو ‌واحد بالمئة إلى 67034.74 نقطة في وقت سابق من الجلسة، ‌وهو أعلى مستوى له منذ منتصف ‌أغسطس.

ويتجه المؤشر صوب إنهاء ‌سلسلة مكاسب ‌استمرت خمس جلسات متتالية إذا استمر هذا الزخم.

وارتفع ​مؤشر توبكس ‌الأوسع ​نطاقا 0.16 بالمئة ⁠إلى 4135.38 نقطة.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا 2.28 ​بالمئة، بينما ⁠زاد ⁠سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 0.26 بالمئة.

وتراجع سهم طوكيو إلكترون ⁠المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 0.19 بالمئة، وانخفض سهم شركة كيوكسيا هولدنجز المصنعة لرقائق الذاكرة 2.33 بالمئة.

وتراجع سهم شركة إيبيدن المصنعة لمكونات وحدة ‌المعالجة المركزية 4.8 بالمئة.

وارتفع مؤشر القطاع الفرعي للبنوك ​ليدعم مكاسب المؤشر توبكس. وزاد سهم مجموعة ميتسوبيشي المالية 0.24 بالمئة وارتفع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.27 ​بالمئة.