مكاسب أسبوعية للأسهم الأوروبية بدعم تراجع النفط

ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، متجهةً لتسجيل مكاسب أسبوعية، مع تراجع أسعار النفط، رغم استمرار توخي المستثمرين الحذر إزاء التطورات في الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%، إلى 640.66 نقطة، على المسار صوب أول مكاسب أسبوعية له، بعد خسائر لثلاثة أسابيع متتالية، وارتفعت معظم البورصات الإقليمية.

وتراجعت أسعار النفط بعد مكاسب لجلستين، في وقت قيم فيه المستثمرون احتمالات التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة. وكانت أسهم قطاع الطاقة من بين أكبر الخاسرين بانخفاض ‌0.7%.

في المقابل، ارتفعت أسهم شركات الطيران ⁠الحساسة لتكاليف الوقود، إذ صعد سهما ريان إير ولوفتهانزا بأكثر من 2% لكل منهما، ⁠وزاد ⁠مؤشر قطاع شركات السفر والترفيه 1.2%.

وتراجع سهم إيرباص ‌بأكثر من 1%، بعدما أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أنها اكتشفت خللاً في ⁠الجودة داخل هيكل مئات الطائرات من طراز إيه 321 نيو الأكثر مبيعاً.

وأوضحت ‌إيرباص، في تأكيد لتقرير نشرته صحيفة (ذا إير ‌كارنت)، أن المشكلة تتعلق بطبقات طلاء على أحد المكونات الهيكلية في الجزء الأمامي من جسم الطائرة، لكنها لا تشكل خطراً فورياً ⁠على السلامة.

وانخفض سهم إيرباص بنحو 1.3% في التعاملات المبكرة، متخلفاً عن أداء الأسهم القيادية الأخرى المدرجة على مؤشر كاك 40 الفرنسي.

في سياق منفصل، أظهر مسح تراجع ثقة ⁠المستهلكين في ألمانيا بوتيرة أكبر من المتوقع قبيل أكتوبر، بعدما أثرت زيادة أسعار الطاقة سلبا في توقعات الأسر بشأن الدخل، وصعد المؤشر داكس الألماني ‌0.6%.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، قفز سهم شركة كونكرينز الفنلندية لصناعة المعدات الصناعية 5.1%، بعد أن أطلقت الشركة برنامجاً لإعادة شراء الأسهم، ورفعت أهدافها المالية.

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني للجلسة الخامسة على التوالي، مدعوماً بمكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وإقبال المستثمرين على الشراء قبل يوم الاثنين، عندما تنتهي فرصة التأهل للحصول على توزيعات الأرباح نصف السنوية.

وصعد نيكاي 1.30%، ليغلق عند 66364.20 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً تجاوز 2% منذ بداية الأسبوع، ⁠الذي شهد عدداً أقل من أيام التداول بسبب العطلات وارتفع مؤشر توبكس 1.31% إلى 4128.59 نقطة.

وسجلت أسهم البنوك، أفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو، حيث ارتفعت 4.08%.

وارتفعت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ‌3.95%، في حين ارتفعت أسهم مجموعة ⁠سوميتومو ميتسوي المالية 3.59% وزادت أسهم شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست اللتان تعملان في مجال الرقائق الإلكترونية، 4.82% ⁠و2.84% ⁠على الترتيب.