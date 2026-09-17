نيكاي يصعد بفضل رفع الفائدة الأمريكية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس، إذ ​اندفع المستثمرون لشراء أسهم شركات الألعاب والأدوية التي كانت ‌أسعارها تراجعت ​بشدة، في حين دعم انخفاض أسعار النفط وقرار رفع الفائدة الأمريكية المعنويات في السوق.

وتقدم نيكاي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0157 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع بنسبة وصلت إلى واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع ⁠نطاقا 0.6 بالمئة.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وأشار إلى ‌احتمال تطبيق رفع آخر هذا العام.

وقال واتارو أكياما ‌محلل استراتيجيات الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية "أحد العوامل الرئيسية وراء ‌ارتفاع الأسهم اليوم هو حدوث ‌تطورات خففت إلى حد ما من حالة الضبابية في الأسواق".

وأضاف "مع ذلك، على ​الرغم من تسجيل ‌مكاسب في مجموعة ​واسعة من القطاعات والأسهم، لا يمكن ⁠وصف البورصة اليابانية بأنها في وضع قوي في الوقت الحالي على وجه الخصوص".

وتابع أكياما قائلا إنه يجري تداول أسهم ​شركات التكنولوجيا الحساسة ⁠لأسعار الفائدة ⁠بشكل ضعيف قبيل قرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية غدا الجمعة، وإن السوق تأخذ في الاعتبار احتمال حدوث تباطؤ في تطوير ⁠الذكاء الاصطناعي. ومن المرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية. وشكل سهما شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون للرقائق الإلكترونية أكبر الضغوط على المؤشر نيكاي بانخفاضهما 1.9 بالمئة و2.2 بالمئة على الترتيب.

ومع ذلك، خالفت بعض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ‌هذا الاتجاه إذ ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك واحدا بالمئة، وسهم فوجيكورا لتصنيع الكابلات 0.6 ​بالمئة.

كما تحول المستثمرون إلى أسهم قطاعي الألعاب والأدوية وصعد سهم نينتندو 3.8 بالمئة وسهم كونامي 3.7 بالمئة.

وقفز سهم سوميتومو فارما 4.5 بالمئة، في حين تراجعت الأسهم المرتبطة بالنفط متأثرة بانخفاض أسعار الخام ​وخسر سهم شركة إنبكس 3.3 ‌بالمئة.