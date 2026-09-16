المؤشر نيكاي مستقر قبيل قراري الفائدة الأمريكية واليابانية

استقر المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء في ​ظل ارتفاع السوق ككل، مع تقييم المستثمرين المؤشرات الاقتصادية المتباينة ‌وترقبهم قراري ​أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر نيكاي 225 القياسي 0.03 بالمئة إلى 63462.01 في بداية التداول، متجها لتسجيل انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي. وفي المقابل، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.79 بالمئة إلى 4069.02 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى خلال ⁠اليوم عند 4072.31.

وظل المستثمرون حذرين في انتظار القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية التي سيصدرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم وبنك اليابان يوم الجمعة، وسط توقعات بأن يرفع ‌كلاهما أسعار الفائدة.

وامتدت موجة البيع في وول ستريت خلال الليل، إذ أثرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة ومخاوف الديون وارتفاع أسعار النفط ‌الخام سلبا على معنويات المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات ‌التجارة الصادرة اليوم ارتفاع الصادرات اليابانية 19.3 بالمئة على أساس سنوي، ‌لكن القفزة الحادة في الواردات ‌البالغة 28 بالمئة أدت إلى عجز تجاري 1.106 تريليون ين (7.5 مليارات دولار)، مما يؤكد تأثير ​ارتفاع تكاليف الطاقة.

وقال ‌يوشيتاكا أرايا من ​شركة مونكس سيكيوريتيز في مذكرة "أغلقت الأسواق ⁠الأمريكية على انخفاض، لكن الخسائر كانت محدودة، ومن المرجح أن يظل المستثمرون حذرين قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان، مما ​يجعل ⁠حدوث تحركات حادة ⁠أمرا مستبعدا".

وتصدرت أسهم منتجات النفط والفحم المكاسب بين المجموعات الصناعية في المؤشر توبكس بارتفاعها 5.14 بالمئة، مدعومة بارتفاع أسهم شركة إيديميتسو كوسان الذي وضعها ⁠على مسار تحقيق إغلاق قياسي. وارتفعت أيضا أسهم قطاعي التعدين 3.37 بالمئة والنقل البحري 2.33 بالمئة، في حين تراجعت أسهم قطاع المعلومات والاتصالات 1.20 بالمئة.

وكان الاتجاه العام إيجابيا، إذ ارتفع 172 سهما على المؤشر نيكاي 225 مقابل 52 سهما منخفضا وسهم ‌واحد لم يتغير.

وكانت أكبر الأسهم ارتفاعا من حيث النسبة المئوية على المؤشر شركة إيديميتسو، التي ​قفزت 5.59 بالمئة، تلتها شركة إينيوس هولدنجز بصعودها 5.24 بالمئة وشركة ميتسوي كيميكالز التي زادت 3.80 بالمئة.

أما الأسهم التي سجلت أكبر خسائر فكانت سوميتومو فارما التي انخفضت 4.74 بالمئة، تلتها أوتسوكا هولدنجز بانخفاض 4.42 بالمئة، ​وميركاري التي هبطت ‌4.37 بالمئة.