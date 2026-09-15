المؤشر نيكاي الياباني يرتفع بدعم من صعود سوفت بنك

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني مع تعافي مجموعة ​سوفت بنك الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا من موجة البيع ‌التي ​شهدتها الجلسة السابقة، في الوقت الذي أعاد فيه المتعاملون تقييم التصريحات الصادرة عن مسؤولين تنفيذيين في شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية بشأن تباطؤ وتيرة تطوير هذه التقنية.

عوض نيكاي خسائره المبكرة ليرتفع بنحو واحد بالمئة إلى 64082.36 في منتصف الجلسة. أما ⁠المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فقد استقر عند 4057.06 نقطة.

وقفزت أسهم سوفت بنك 9.13 بالمئة، مستردة جزءا من خسارة الجلسة السابقة التي بلغت 10.7 بالمئة، بعد موجة بيع في الأسهم المرتبطة بالذكاء ‌الاصطناعي، التي أثارتها تحذيرات من قادة الصناعة بشأن مخاطر هذه التكنولوجيا.

وقال كازواكي شيمادا كبير واضعي الاستراتيجيات في شركة إيواي كوزمو ‌سيكيوريتيز "كانت اليابان أول سوق تتأثر بالتحذيرات الصادرة عن ‌قادة قطاع الذكاء الاصطناعي في الجلسة السابقة".

وأضاف "في صباح اليوم ‌التالي، رأى المستثمرون أنه ‌من السابق لأوانه الحكم على مصير وتيرة استثمارات شركات التكنولوجيا العملاقة في مجال الذكاء ​الاصطناعي".

وارتفعت أسهم شركة ‌كيوكسيا المتخصصة ​في صناعة رقائق الذاكرة 2.73 بالمئة. ⁠ومن الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق أيضا، صعدت أسهم شركة أدفانتست 0.8 بالمئة وطوكيو إلكترون 0.33 بالمئة.

وتوقف تداول أسهم شركة ليوبالاس ​وسط وفرة ⁠في أوامر ⁠الشراء بعد أن أعلنت شركة إدارة الشقق السكنية أن شركة هيكاري تسوشين ستطلق عرضا لشراء أسهم الشركة بسعر ألف ين للسهم ⁠الواحد بالتعاون مع صناديق استثمارية.

وتراجع المؤشر توبكس بعد أن أدى ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى تراجع الطلب على الأسهم ذات القيمة. وهي أسهم شركات تتداول في السوق بسعر أقل من قيمتها الحقيقية أو الجوهرية، وعادة ما ‌يتجاهلها المستثمرون مؤقتا رغم قوة أساسياتها المالية.

وانخفضت أسهم البنوك، فخسرت ميتسوبيشي يو.إف.جيه ​فاينانشال جروب 0.83 بالمئة وسوميتومو ميتسوي فاينانشال جروب 1.98 بالمئة.

وانخفضت أسهم سوني جروب 1.08 بالمئة.

ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 57 ​بالمئة، وانخفض 38 بالمئة، وظل أربعة بالمئة دون ‌تغيير.