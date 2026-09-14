مؤشر نيكاي الياباني يتراجع بعد إثارة مخاوف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي

انخفض المؤشر نيكاي الياباني بشدة ​اليوم الاثنين، متأثرا بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا ‌بعد ​أن دعا قادة كبرى شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة التطوير.

وانخفض نيكاي 225 1.161 بالمئة إلى 62979.17 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.40 بالمئة إلى 4044.29 نقطة.

وقال سام ⁠ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، إن شركته لن تطرح أسهمها للاكتتاب في عام 2026، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالسلامة من جراء ‌التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي والمخاطر المحتملة التي قد يشكلها على البشرية.

ويوم السبت، ‌حث داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، ‌شركات الذكاء الاصطناعي على اتباع نهج أكثر ترويًا ‌في عملية التطوير.

وقال ‌تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في مجموعة سوني المالية، في مذكرة "من المرجح ​أن تضرب ‌ضغوط البيع ​أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والأسهم ⁠المرتبطة بأشباه الموصلات في طوكيو في أعقاب سلسلة من التعليقات التي صدرت (في مطلع الأسبوع) ودعت ​إلى إبطاء ⁠وتيرة تطوير ⁠الذكاء الاصطناعي".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، لا تزال حالة الضبابية المحيطة بالوضع في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على ⁠معنويات المستثمرين".

وكان أكبر الخاسرين على المؤشر سهم مجموعة سوفت بنك الذي انخفض 11.73 بالمئة، يليه سهم شركة ريزوناك هولدنجز الذي تراجع 8.95 بالمئة، وسهم شركة تايو يودن الذي نزل 7.85 ‌ بالمئة.

أما الأسهم التي سجلت أكبر مكاسب من حيث النسبة ​المئوية على المؤشر فكان سهم شركة إن.إي.سي الذي صعد 6.26 بالمئة، يليه سهم نومورا ريسيرش إنستتيوت الذي زاد6.08 بالمئة، وسهم شركة شركة ريكروت هولدنجز، الذي ​صعد 5.87 بالمئة.